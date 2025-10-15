Rosario festejó de local en el Torneo Argentino Federal de Pádel de Ladies y Veteranos

El título por equipos quedó en la ciudad al final de un certamen con más de 500 parejas inscriptas en 27 categorías

El último fin de semana largo concluyó con un balance netamente positivo en el Torneo Argentino Federal de Pádel de Ladies y Veteranos . El evento se llevó a cabo en distintos complejos de la región y Rosario gritó campeón para ponerle la frutilla al postre como ciudad anfitriona del encuentro.

El certamen comenzó el viernes pasado con la participación de más de 500 parejas de todo el país . El acto de inauguración contó con la presencia de funcionarios provinciales y representantes de varias federaciones. A continuación se disputaron alrededor de 1.000 partidos hasta la tercera y última jornada.

Rosario se quedó con el título por equipos este domingo. La provincia de Buenos Aires quedó ubicada en el segundo lugar de la clasificación y la ciudad de Santa Fe completó el podio.

El torneo de ladies y veteranos fue organizado por Pádel Argentino Federal (PAF) con 27 categorías diferentes. La gran convocatoria requirió utilizar 17 complejos de canchas más allá de los límites de Rosario . La sede principal fue Obsesión Club de Pádel, ubicada sobre Maipú al 1800.

Pádel Federal Rosario 3

En total, el certamen contó con la participación de federaciones de nueve provincias. La ceremonia de apertura se llevó a cabo el último viernes en el parque de las Colectividades, cerca de los silos Davis. Las finales se disputaron el domingo.

El evento fue declarado de interés municipal a través del decreto 68.241/25. Los resultados a nivel local fueron más que positivos, ya que varias parejas rosarinas ganaron y otras llegaron a la última instancia en la pelea por el título de sus respectivas categorías.

Pádel Federal Rosario 2 El Torneo Argentino Federal de Pádel de Ladies y Veteranos se desarrolló en Rosario entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025.

Los organizadores recordaron que el pádel fue muy popular en la década del 90 y actualmente recuperó parte de aquel brillo luego de varios años de ostracismo. El crecimiento se dio en simultáneo en distintos lugares del país y algunos referentes creen que el desarrollo fue uno de los efectos de la pospandemia de Covid-19.

¿Qué parejas rosarinas ganaron o fueron finalistas?

En total, las parejas rosarinas llegaron a disputar las finales de 16 categorías de damas y caballeros. En algunos casos, los binomios campeones también se enfrentaron a participantes locales. La lista completa es la siguiente: