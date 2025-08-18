Rosario gritó campeón en el torneo provincial de pádel: cinco parejas ganaron y otras seis fueron finalistas Participaron más de 260 jugadores de todo el territorio provincial, convocados por la Federación de ese deporte 18 de agosto 2025 · 16:15hs

El pádel rosarino brilló en el torneo provincial.

Ya es vox populi que el pádel es uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel mundial y en Rosario se vive con especial pasión. Los días 16 y 17 de Agosto se disputó en la Ciudad de Rosario el Torneo Santafesino de Pádel para categorías Libres Damas y Caballeros de 3ra a 7ma.

El evento contó con la participación de más de 260 jugadores de toda la provincia convocados por la Federación Santafesina de Pádel y se disputó en 5 sedes: Obsesión Club de Pádel (sede central) Utopia, Esquina Dorrego , Loyal Pádel y Lavalle Abasto, en todos los casos con gran afluencia de público.

Merecen una mención especial las familias del interior de la provincia que se movilizaron a la ciudad para compartir un fin de semana de competencia y camaradería.

La delegación de Rosario, con más de 140 jugadores, se coronó campeona al consagrar cinco parejas campeonas y seis finalistas en las 10 categorías en disputa, asegurando una buena cantidad de cupos para el Torneo Argentino organizado por Pádel Argentino Federal, que se disputará en Mar del Plata del 22 al 24 de noviembre.

Leer más: Todos hablan de la lesión de Juan Giménez, pero por ahora no hay un diagnóstico oficial Todos los campeones de Rosario Damas 3ra: Aldana Cueva / Tamara Pusetto

Damas 4ta: Geraldina Lajara/Natalia Miklikowski

Damas 5ta: Josefina Achino/ Soledad Chávez

Damas 6ta: Belén Carreras/Noelia Sciarrata

Damas 7ma: Melina López/Jenifer Zanini Las seis parejas finalistas Damas 6ta: Florencia Luna/Natalia Miotti

Caballeros 6ta: Juan Loray/Hernán Vono

Damas 4ta: Karina Olmedo/Cintia Kajganich

Caballeros 4ta: Gustavo Piedrabuenna/Luciano Escobar

Damas 5ta : Sofía Bossolasco/Mariana Naibo

Caballeros 3ra: Alex Santillán/Lucas Rodríguez pádel1 pádel2 pádel3 pádel4 padel5 padel6