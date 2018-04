Con la intención de afirmarse en el escenario internacional y la participación de varios jugadores locales, el equipo argentino disputa la primera fase de la World League en Auckland

Dos jugadores que se desempeñan actualmente en Rosario integran la lista del equipo argentino de polo acuático que llevó el entrenador Daniel Poggi a Nueva Zelanda para disputar la primera fase de la World League. Esa prestigiosa competencia internacional comenzó ayer, en Auckland, y hoy está previsto el debut del conjunto nacional frente a Kasajistán. Iván Carabantes y Tomás Galimberti, ambos de Gimnasia y Esgrima, participan de este certamen que se desarrollará hasta el domingo.

El representativo argentino comparte el grupo A con el conjunto local B, Kazajistán, Canadá y Australia. Y además de Carabantes y Galimberti, hay un marcado acento rosarino en el plantel, ya que también se encuentran Juan Pablo Montane (mendocino, que juega en GER); Esteban Corsi (ex Gimnasia, ahora en Real Canoe de España) y los ex Provincial Guido Martino (Granollers de España) y Tomás Echenique (Italia). "Estamos muy entusiasmados con participar de la World League. Será un torneo de altísimo nivel y no será fácil enfrentar a esos equipos", señaló Carabantes, un referente del seleccionado, quien remarcó que "el equipo argentino tiene que afirmarse y mantener la presencia a nivel internacional y las participaciones nuestras deben ser cada vez más comunes. Ya que ese lugar de máxima exigencia del waterpolo mundial genera que seamos respetados cada vez más en el escenario internacional".

Por su parte, Galimberti sostuvo que "este torneo es clave porque será el único en el año que vamos a tener fuera de Sudamérica. Con las actuaciones en los Odesur y los Sudamericanos, donde se obtuvieron medallas doradas, Argentina se posicionó y está intentando pegar un salto de calidad a nivel internacional. La idea es meterse en un segundo pelotón y en este torneo nos medimos con equipos de esa jerarquía, como Canadá, Estados Unidos, Kasajistán, y Nueva Zelanda. Intentaremos capitalizar eso".

Analizando el grupo que les tocó, Carabantes apuntó que "la fase de grupos será muy dura y Australia será el rival más difícil de la zona. A los otros equipos les podemos dar pelea de igual a igual. La idea es dejar todo y ver si podemos conseguir alguna victoria".

Sobre la actualidad del seleccionado nacional, apuntó: "Estamos muy bien porque hicimos una buena preparación, pero tendremos que estar atentos a la adaptación por la diferencia horaria. La idea es adaptarnos lo más rápido posible para arrancar cómodos el campeonato".

Mientras que Galimberti precisó: "Nos suma mucho como equipo cuando entrenamos junto a los que juegan en las ligas europeas, como la española y la italiana, porque podemos pulir muchas cosas juntos. Y los rosarinos en verano podemos entrenar en piletas de 50 metros, pero en invierno tenemos que ir al Cenard para poder hacerlo. Llegamos al debut con un buen envión de entrenamientos que nos será muy útil".

"En los últimos 4 años, el waterpolo argentino ha tenido un crecimiento. A nivel interno se nota en la cantidad de equipos que juegan las diferentes ligas del país. Es muy bueno que este deporte se federalice cada vez más y que surjan equipos donde antes no había. Venimos por el buen camino. El waterpolo argentino tiene mucho para dar y hay que seguir así", resaltó Carabantes.

Y explicó: "Cuando yo arranqué a jugar waterpolo estaba centrado en Rosario y Buenos Aires y un poco Santa Fe y Mendoza, pero ahora están surgiendo equipos en el sur, en la Patagonia, en Córdoba y en La Plata. Eso me pone muy contento. Hay que seguir progresando paso a paso, con la cantidad de chicos que aumentó la base de este deporte, para poder establecer los cimientos de ese crecimiento".

En esta ocasión se decidió la incorporación de un ayudante externo al cuerpo técnico. "Es un aporte fundamental y muy positivo para poder acercar cada vez más a nuestra selección al nivel europeo, que es lo que queremos, y lo que a nivel internacional tiene peso", subrayó Carabantes.

"Para nosotros es una guía que nos conduce", agregó Galimberti.

El plantel albiceleste está integrado por los siguientes nombres: Diego Malnero y Facundo Camps (arqueros); Ramiro Veich y Guido Martino (defensores); Tomás Echenique y Tomás Alfonso (boyas); Iván Carabantes, Germán Yáñez, Carlos Camnasio, Esteban Corsi, Guido Poggi, Juan Pablo Montane y Tomás Galimberti (perimetrales). Completan la delegación: Daniel Poggi (entrenador), Gabriel Ramírez (asistente técnico), Enrique Piedfort (manager) y Gabriel Hernández Paz (asesor extranjero).