Ricciardi: "Sueño con correr en el Turismo Carretera" El piloto rosarino Thomás Ricciardi (18 años) viene de ganar en el TC Mouras y apunta a correr en la máxima categoría nacional como lo hizo su papá José Luis. Por Mariano Bereznicki 16 de abril 2023 · 04:40hs

El piloto Thomás Ricciardi resaltó el apoyo que le brinda su familia para poder correr.

Thomás Ricciardi se crió en el mundo de los fierros prácticamente arriba de un auto, ya que su padre era corredor. De hecho, José Luis es el último crédito rosarino que llegó a la máxima categoría nacional. Sin embargo, el piloto de 18 años no se apichona y tiene bien en claro hacia dónde ir y qué meta cruzar desde lo deportivo. “Mi sueño es llegar al TC”, le dijo a La Capital el joven embajador local, quien viene de ganar días atrás su primera final dentro del TC Mouras, la tercera categoría de la ACTC, con un imparable Ford del Rus Med. “Esta victoria fue distinta y tuvo otro sabor con respecto a los triunfos que obtuve en karting. No solo porque fue mi primera vez sino también por lo que representa esta divisional para quienes anhelamos llegar a la máxima en un futuro cercano”, describió. El próximo fin de semana tratará de ratificar todo lo bueno que hizo hace poco cuando se dispute la 6ª fecha de la particular especialidad, otra vez en La Plata.

¿Se puede decir que ahora estás en tu mejor momento en el Mouras?

Sé que estoy bien como además que debo seguir creciendo. Mi papá me ayuda mucho con las carreras. Me da una mano para que pueda aprender cada días más. Aunque después de la carrera del otro día, me siento muy feliz y sigo trabajando fuerte para poder seguir manteniéndome entre los de punta.

¿Cómo te sentís, ya que en los dos últimos años pasaste por varias divisionales?

Sí, fueron intensos. Me inicié de chico en karting. Competí muchos años en circuitos de tierra y gané varios campeonatos. Sin embargo, en 2021 pegué el salto. Hice tres fechas en la Fórmula Metropolitana y en enero de 2022 ya subí a un auto con techo para incursionar dentro del TC Pista Mouras. Y desde esta temporada ya corro en el Mouras. ¿Te costó adaparte el cambio de la Fómula Metropolitana a un auto con techo como los del Mouras? Si bien hicimos dos o tres pruebas antes de que arranque la campaña, lo cierto es que me adapté bastante rápido al auto con techo. Son dos cosas totalmente diferentes, pero no sufrí ese cambio importante que hay entre uno y uno. Obvio que hay diferencias pero pude pilotearlo sin problemas desde el inicio mismo. ¿Otro cambio fue correr en asfalto, ya que casi siempre lo hiciste en tierra? Sí, por el karting. Mi carrera comenzó en esta especialidad y en circuitos de tierras. Gané varios campeonatos y un día decidimos saltar y correr en pavimento. Es otra cosa, pero no tuve inconvenientes de adaptación. ¿Te pesa correr sabiendo que tenés un apellido fuerte del deporte motor? Pesa, pero no tanto, ja. Mi viejo es muy conocido dentro de la ACTC porque corrió y ganó en el TC Pista y compitió en el TC, pero trato de hacer mi propia historia en una categoría nacional muy importante. ¿Y qué te dice tu papá? En realidad está muy contento por todo esto que estoy viviendo. Sobre todo que me vaya bien. Siempre está, sea para aconsejarme como para ayudarme en lo que sea. ¿Le pedís o te brinda algún consejo? Y, las dos cosas. Incluso me acompaña a todas las carreras junto a mi mamá (Roxana). Su apoyo es muy importante porque están a mi lado en todo momento. ¿La idea es hacer sólo Mouras o también sumarte al Turismo Nacional? No, la idea es dedicarnos de lleno al Mouras. Es una especialidad que requiere mucho trabajo para poder correr. Hay que dedicarle tiempo y concentración, por lo cual solo haremos esto. Incluso mi familia me apoya totalmente. auto.jpg Ricciardi llevó al Ford del Rus Med a fondo en La Plata, donde ganó su primera carrera en el TC Mouras. Si bien habías ganado serie y hecho la pole en el Pista Mouras, lo cierto es que ahora lograste ganar una final tras cuatro fechas donde te pasó de todo. ¿Qué sentiste cuando cruzaste la meta antes que todos en La Plata días atrás? Una sensación hermosa. Es verdad que el año pasado ya había obtenido algunas cosas importantes en el Pista Mouras, pero esto de ganar en el TC Mouras fue algo realmente especial. Ni hablar que tuve cuatro fechas donde me pasaron cosas en las finales como pinchar rueda y romperse la goma en las dos primeras carreras, y luego me quedé porque se puso en corto la batería. Por eso, esta victoria fue distinta y tuvo otro sabor. No solo porque fue mi primer triunfo sino también por lo que representa esta divisional para los pilotos que soñamos con llegar a la máxima en un futuro cercano. ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? Seguir creciendo y sumar la mayor cantidad de puntos para poder entrar al Play off. Después se verá cómo terminará el campeonato. Pero para este 2023 solo pienso en adquirir experiencia y crecer como piloto. ¿Y a futuro? Llegar al Turismo Carretera como lo hizo mi papá. Pero para lograrlo debo segur aprendiendo y creciendo como piloto. Aunque mi sueño es ser piloto de la máxima.