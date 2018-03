Reunión para definir estrategias

La asamblea del 28 del corriente en Newell's es uno de los temas principales que está en la agenda leprosa además de lo futbolístico y económico. La reunión de asociados tomó tal relevancia después de los hechos bochornosos ocurridos en octubre pasado. A tal punto que hoy habrá una reunión de distintos referentes opositores convocados por Rafael Bielsa con el fin de analizar los pasos a dar y definir las posturas. Hay algunos que piensan en la aprobación "por el bien de la institución o pasar a un cuarto intermedio", aunque hay otros que "de ninguna manera aprobaremos algo que no está bien". Lo que hay que recordar es que el balance a tratar es el que debió presentarse el año pasado y cuya asamblea fue suspendida —luego declarada nula— por los incidentes que se produjeron.

¿Qué podría suceder si no hay un visto bueno a la memoria y balance de 2016-2017? Las lecturas que se hacen son disímiles, aunque de acuerdo a lo que Ovación pudo averiguar "la cuestión es más política que técnica". Además, corresponde a una etapa anterior "al reglamento de la Superliga y, por lo tanto, no tendría injerencia en caso de que no fuera aprobado".

En el run run del ambiente leproso hasta algunos se animaron a hablar de una posible intervención, algo que para los que conocen de este tipo de situaciones "es muy difícil, más aún estando un club bajo el salvataje económico".

En el medio de todo esto también apareció en escena Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y los pasos que podría dar en este tema, aunque de acuerdo a las distintas voces consultadas indicaron que "tal vez podría actuar, pero en este caso no hay nada técnico. Quizás podría designarse un veedor y hasta intervenir, pero Newell's está bajo un paraguas judicial y es difícil que pudiera hacerlo".

"Una cosa que no está avalado por el propio auditor de Newell's no puede ser aprobado. Esa es mi postura y no la voy a cambiar", manifestó Daniel Giraudo, referente de ADN Leproso. A la vez, indicó que "lo ideal sería darle un par de semanas para que realicen otro y que tenga la aprobación del auditor".

En el cónclave que se realizará hoy pasado el mediodía fueron invitados distintos referentes de las listas opositoras, otras personalidades que analizan la chance de armar una nueva agrupación e incluso se habló de la chance de que pudieran estar presentes algunas personas que estaban dentro de la agrupación Movimiento Rojinegro Querido, que fueron parte del oficialismo y hoy están en la vereda. De todas formas, hasta anoche no había una confirmación de si iban a estar presentes porque "no todos están de acuerdo a que intervengan".

Aún faltan dos semanas para la asamblea que debió desarrollarse hace cinco meses, pero que fue declarada nula por los vergonzosos incidentes que se produjeron. Ahora, el 28, habrá un operativo de seguridad importante para que nada de eso suceda. Mientras tanto, los opositores se reúnen con Bielsa para elaborar estrategias.