Quiso entrevistar a Lionel Messi pero la emoción fue más fuerte y se puso a llorar

Guerrero consiguió un espacio para realizarle una nota a la Pulga con la ayuda de Faryd Mondragón, ex arquero colombiano con pasado en Independiente y amigo de Messi. "Fui hasta Casteldefels a esperarlo. Yo estaba loca. Hasta que Faryd me cumplió el sueño, porque Messi lo ama. Me ayudó" , relató Guerrero.

Embed - La historia poco contada de Andrea Guerrero: una charla inolvidable | SíSePuedCast #48

"Lo conocí y lloraba, no le hablaba. Me decía «Calmate, calmate, acá estoy». El de seguridad comenzó «Vamos, vamos» y él «No». Me dijo «Limpiate el rímel y la hacemos» y yo no paraba de llorar", describió la mujer en Sisepuedcast.