Lautaro Villegas: "Quiero pagar con goles en Central Córdoba"

Estoy muy feliz por los goles ante Claypole y el triunfo del equipo que hizo un partido perfecto. Es un lindo momento para disfrutar y seguir por este camino. Hace pocas semanas que llegué a Central Córdoba , mis compañeros y los hinchas me hicieron sentir muy bien en la corta estadía y quiero pagar con goles”, así se refirió Lautaro Villegas , figura y autor de dos goles en la cancha de Claypole, en el triunfo del matador 3 a 0 por el torneo Clausura de la Primera C.

Villegas jugó en varios equipos ante de su desembarco a barrio Tablada, Lanús en inferiores, Cipolletti de Río Negro, Real Pilar, Villa Mitre de Bahía Blanca, Independiente de Neuquén, Rivadavia de Lincoln y Atlético San Jorge, equipo que participa en la Liga Departamental de Fútbol San Martín.

goles22.jpg Lautaro Villegas. El delantero llegó a Central Córdoba para disputar el torneo Clausura por la Primera C.

“Mis inicios se dio en las inferiores de Lanús y después recalé en varios clubes del sur argentino. Me tocó jugar en el torneo Federal A en Independiente de Neuquén, Villa Mitre, Rivadavia de Lincoln, Cipollletti y Real Pilar en la Primera C. En la presente temporada me mudé a San Jorge para formar parte del equipo de Atlético con la idea de apuntar al torneo Regional pero me llegó el ofrecimiento de jugar en Central Córdoba y no le pude decir que no. Hoy estoy felíz de formar parte del equipo de Edgardo Malvestiti“, confió el delantero oriundo de Neuquén.

La figura ante Claypole contó las sensaciones desde el momento que se calzó la camiseta del charrúa. Ante Excursionistas en Bajos Belgrano hizo el debut. “Ingresé en el segundo tiempo ante Excursionistas en una cancha que no se podía jugar. Ese encuentro fue muy disputado muy duro y no pudimos llegar a la igualdad. Después me tocó jugar desde el arranque ante Atlas, en el final tuve una chance pero el remate se me fue por arriba del travesaño. Por suerte ante Claypole llegaron los goles y el equipo se trajo tres puntos de oro para acentuar la levantada en el Clausura”, dijo Villegas, quien debutó en primera división con solo 17 años.

Con respecto al importante triunfo en calidad de visitante ante el Tambero y la segunda del matador en calidad de visitante en la temporada 2022, Villegas resaltó el gran trabajo de sus nuevos compañeros.

“Córdoba tiene un plantel extraordinario con jugadores de jerarquía para pelear por los primeros puestos de la Primera C. Ante Claypole hizo partido muy bueno desde el principio hasta el final. El resultado del partido fue muy corto ya que contamos con varias situaciones para finalizar con una goleada. Ahora viene Victoriano Arenas, el próximo encuentro debemos seguir en esta sintonía para apuntar al primer lugar del Clausura”, aseveró el delantero del matador.

Cuando la mano venía complicada por Tablada por la falta de gol de sus delanteros y los malos resultados en los últimos cotejos, el técnico Malvestiti pidió cuatro incorporaciones y tres, Villegas, Tolosa y Aguirre sacaron un aprobado, en los pocos encuentros que disputaron.