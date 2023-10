Quién en Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Messi que es sensación en las redes

Tal es el trabajo de Cheuko que se lo ha visto al costado del campo de juego en los partidos del Inter siguiendo a Messi, mientras vigila la situación en la cancha y en las tribunas ante una eventual aparición de un espectador para acercarse a Leo. Es tal el nivel de seguridad que emplea que se hicieron virales algunas de sus intervenciones, por ejemplo cuando un fanático quiere tocar al 10 y él mismo evita el contacto.

Este guardaespaldas es la nueva sensación de las redes sociales tras ser visto en cada movimiento de Messi desde su llegada a Miami, cuando se convirtió en la sombra del mejor jugador del mundo. Sobre su vida privada se conoce muy poco, pero este ex militar no pasa desapercibido para nadie por ser sumamente estricto y meticuloso con sus tareas.

Detrás de la imagen de Yassine Cheuko, se encuentra un extenso equipo de seguridad que protege a toda la familia Messi tanto en sus movimientos público, con el equipo y con su vida privada. Es el encargado de estar proteger de cerca al campeón del mundo y su familia, aunque cuenta con otros integrantes que monitorean los movimientos de Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.

La seguridad de la familia Messi se encuentra a cargo de una agencia privada constituida por más de 50 personas, de las cuales Cheuko vendría a ser la figura principal de una extensa lista de empleados. Según trascendió, este equipo cobraría algunos millones de dólares por monitorear y anticipar cualquier tipo de riesgo que pueda ir contra la familia.

Después de una larga jornada en la premiación del Balón de Oro en París, donde Messi se quedó por octava vez con el galardón, se pudo ver a través de la cuenta de Instagram de Cheuko su primera foto formal junto al jugador argentino. Previamente, se habían difundido gran cantidad de imágenes y videos del guardaespaldas siguiendo a Leo, pero todas ellas grabadas por la prensa y el público.

Tras la intensa jornada de trabajo, en la que vigiló el perímetro y revisó cada detalle para que Lionel y su familia estuvieran seguros, Yassine regresó en el vuelo privado de Messi, en el que también estaba su familia y los directivos del Inter Miami, y se animó a pedirle por primera vez una foto a Leo.

En la imagen publicada en su cuenta personal (@yasstcheuko), se lo puede ver junto a Messi, abrazados y sonrientes junto al Balón de Oro, en una clara demostración de cercanía y probablemente uno de los momentos más relajados del guardia de seguridad desde su llegada a Miami. La confianza del rosarino parece ser plena y amigable, ya que también sigue a Yassine en Instagram.

Con un trabajo exhaustivo y detallado, Yassine Cheuko y todo el equipo de seguridad de la familia Messi se encargan de revisar previamente cada lugar al que asistirá el futbolista, además de controlar a las personas con las que interactúa. En reiteradas ocasiones se ha visto al guardaespaldas acudir a los restaurantes a los que la familia acudirá horas más tarde.

Asimismo, el jefe de seguridad resguarda en todo momento al jugador, hasta cuando se encuentra en plena disputa de los partidos del Inter Miami. Se lo ha visto recorrer el campo de juego a lo largo del costado de la cancha mientras vigila el accionar de los fanáticos en las tribunas y, apenas termina el encuentro, se acerca nuevamente a Lionel para protegerlo en medio de toda la gente que ingresa al campo.

A su vez, sigue a Leo en cada movimiento del equipo y lo espera en la llegada al estadio, en las zonas mixtas e incluso en los vestuarios, por lo que en diferentes instancias interviene para frenar el avance de los fans, los contactos con Messi y las camisetas que le arrojan.

Messi's BODYGUARD Following Him Everywhere