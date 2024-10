¿Qué pasa con el huracán Milton y el vuelo de la selección argentina rumbo a Venezuela?

Según detallaron, la delegación argentina partirá rumbo a Colombia alrededor de las 14 para realizar una escala obligatoria. Desde allí, tomarán un vuelo de Estelar charter que los llevará directamente hacia Maturín para el encuentro de mañana. No obstante, no se descarta que el partido se postergue al viernes en caso de que el equipo de Lionel Scaloni no pueda viajar en condiciones normales.