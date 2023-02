Qué hay de cierto sobre Maxi Rodríguez y la posible llegada de Messi a Newell's Hace unos días circuló el rumor de que la Fiera quiere un partido despedida con Messi en Newell's. Agüero dijo lo suyo y la Fiera pisó la pelota. Qué sabe Ovación. Por Gustavo Conti y Lucas Vitantonio 28 de febrero 2023 · 12:32hs

La pinta de La Fiera Rodríguez, en la gala de la Fifa. Estuvo con Messi, pero no hablaron sobre Newell's según dijo.

Todo se disparó por una versión, en formato de noticia, escrita por Federico Cristofanelli en Infobae. En la gala de la Fifa, y en una nota al aire por TyC Sports, a Maximiliano Rodríguez le preguntaron por el rumor de que Lionel Messi juegue en Newell's, pero pisó la pelota con clase como en su época de jugador. ¿De qué se trata el fuerte rumor? De que la Fiera estaría organizando un partido despedida para mediados de año con la presencia de Lionel Messi en la cancha de Newell's. Y que ese encuentro sería una especie de prueba para ver si el mejor del mundo elegido por la Fifa puede o no recalar un tiempo en el fútbol argentino, y con la camiseta rojinegra por supuesto. ¿Qué sabe Ovación al respecto? Que en el club conocen el tema pero que no tienen absolutamente nada más que eso. Del lado del jugador que tanta alegría le dio a los leprosos, además de lo que dijo públicamente, pasa lo mismo. Pero en el medio quedó flotando que no es una cuestión cerrada. De ninguno de los dos lados se confirmó la posibilidad, tampoco se desechó. Las próximas dos semanas podrían ser importantes para saber si el retorno a casa de Leo seguirá siendo eternamente un sueño o no. Y en el medio, el Kun Agüero también metió la cuchara diciendo que Leo "está considerando seriamente la posibilidad de jugar para Newell's".

La nota en cuestión de Infobae, con data del 24 de febrero, aclara desde el vamos que es un rumor. Y el mismo afirma que Messi podría llegar al Coloso en el receso de verano europeo y hasta se anima a dar la fecha del 16 de junio. Después son todas especulaciones, que cobraron más vida cuando Sergio Agüero dijo que Leo podía cumplir el sueño de jugar en Newell's, en una entrevista con UOL. De eso le preguntaron a la Fiera Rodríguez al salir de la gala de la Fifa, vestido de impecable traje, y donde confirmó que habló con su amigo Lionel, pero antes de la premiación, y que no dialogaron sobre el club del Parque.

Central pidió jugar con visitantes en Junín, pero Sarmiento tiene un conflicto de hinchadas Barcelona y Joan Laporta felicitaron a Lionel Messi por el premio The Best

Antes que nada, aseguró que cuando Agüero dijo lo que dijo en una entrevista con UOL, él no participó de la misma. "Habla por todos lados, él es así", apuntó risueño y aclaró sobre esos dichos. "El Kun es el Kun, hay que preguntarle al Kun". Pero continuó: "A ver, es difícil hablar porque después se genera una pelota y son decisiones muy personales, no nos podemos meter. Todo hincha argentino lo quiere ver a Leo jugando en Argentina y si es ahí, sabemos dónde va a ser. Pero hay que dejar el tema ahí y no darle más vueltas", gambeteó.

Po supuesto, desde que surgió el rumor Ovación buscó constatar datos y no decir algo que después no tenga ningún asidero, más en un tema muy sensible para los hinchas rojinegros. En ese sentido, las fuentes buscadas fueron en la misma dirigencia leprosa y en el entorno de la Fiera. En este último caso, la respuesta fue similar a la que dijo públicamente en la gala de la Fifa. Tampoco se negó la posibilidad terminantemente, aunque por ahora no quiera decir más que eso.

Del lado de la dirigencia leprosa, negaron que la Fiera Rodríguez haya hablado con ellos sobre esta chance de la que estaban al tanto. Eso sí, Maxi seguirá en Europa unos días más y luego regresará al país y en principio se juntaría con el presidente leproso Ignacio Astore. ¿De qué se hablará? ¿Tiene que ver con Messi? Se verá. Lionel Messi tiene contrato hasta el 30 de junio en PSG. Se habla de renovación, también del renovado interés de Barcelona. Que Leo es de Newell's y debe soñar con jugar en la primera leprosa, de eso tampoco habría dudas. Pero falta mucho trecho por recorrer para que pueda darse. Por ahora todo el mundo tira la pelota afuera, lo que no quiere decir que no pueda volver al campo y rodar en el Coloso. Sería un bombazo mundial. Otro más de Messi.