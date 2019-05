Claudio Martín: "El foco debe estar en los asistentes"

Hay un foco en el que indudablemente se hará eje en la gran final de esta noche. Y el mismo reside en los árbitros. Todo por aquella polémica desatada en 2015 con Diego Ceballos, cuando Central se vio perjudicado y perdió la final de la Copa Argentina ante Boca. Para esta ocasión todas las miradas estarán posadas en Fernando Rapallini, aunque para el ex árbitro Claudio Martín la atención debería posarse sobre "los asistentes". A la vez opinó que "en Argentina todo está cada vez peor" y resumió que "para que Central gane tendrá que hacer un gol desde mitad de cancha".

Si hay algo que tiene Martín es que no anda con vueltas a la hora de las palabras. Y cuando Ovación le solicitó un análisis como ex referí sobre el duelo decisivo de esta noche en el Malvinas Argentinas fue tajante en sus apreciaciones e insistió que el fútbol nuestro "cada día está peor". Lo dice alguien que estuvo inmerso en un ambiente complicado y entonces sus expresiones tienen aún más relevancia.

¿Lo sucedido años atrás con Ceballos puede incidir en Rapallini? La pregunta transita las calles rosarinas y ahora también las mendocinas, pero para Martín "puede suceder que a algún referí lo presione lo que pasó. Rapallini no es Ceballos y supongo que estará atento para que no se repita algo semejante".

Y abundó: "A mí me pasó una vez con Eduardo Coudet y en los partidos que me tocó dirigir no pensaba en que a un jugador le iba a pegar la pelota en la mano. Lo que sí me quedó claro es que tenía que buscar una ubicación para ver todo. Cada encuentro te deja una enseñanza y a mí me dejó eso. No pararme de costado sino estar siempre de frente a una acción. De todas maneras, en el arbitraje es mucho más grave sancionar lo que no pasó que no haber visto algo que sucedió. No observar algo es parte del juego, el árbitro está dentro de la cancha, se le cruzan jugadores, podés estar mal ubicado. La Fifa te dice que en los córners te pares a la izquierda para no estorbar a nadie y ves la jugada de costado. Si no ves algo no pasa nada. Ahora si no detectás algo parándote al revés, la Fifa, en un torneo de ellos, te deporta".

Pero si algo en lo que no incurrió Martín es en la tibieza a la hora de deslizar su opinión. Todo lo contrario. Y fue por más palabras cargadas de críticas. "En Argentina hoy están haciendo cualquier cosa y no hay que poner el foco en Rapallini, me parece que hay que hacerlo sobre los asistentes. A uno apenas lo consagraron árbitro internacional (Pablo González) renunció al Sadra y se sacó fotos con Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, abrazado. Y el otro, (Gabriel) Chade, dimitió al Sadra y entraron en la minipolémica que hay porque Guillermo Marconi (titular del gremio) no quiere irse y le están haciendo renunciar a todos los jueces. Esto cada día está peor y va camino a estarlo aún más".

El ex juez, sobre el final, disparó duro y pronosticó: "Para que Central salga campeón, más allá de las diferencias rotundas entre los equipos, tendrá que ganar con un gol desde mitad de la cancha".