El DT de Vélez habló tras el polémico arbitraje: "Uno piensa cosas; estamos preocupados"

En Vélez la bronca quedó acumulada con el empate en cero ante Lanús. La chance desperdiciada para alejarse de sus seguidores generó sinsabores, pero mucho más el polémico arbitraje de Fernando Echenique, quie no sancionó un dudoso penal de Peña Biafore a Claudio Aquino cerca del final. El VAR a cargo de Germán Delfino no lo llamó para revisarla y esto no hizo otra cosa que motivar a que el DT de Liniers, Gustavo Quinteros, dejara su postura de no hablar de los jueces y esta vez decir lo que piensa. "Tengo mucha angustia. Uno piensa cosas... Estamos preocupados", avisó.

El entrenador puso en escena su enojo en la conferencia de prensa, en la que no esquivó la respuesta sobre el arbitraje y se mostró muy crítico contra Echenique, quien ya dirigió de manera polémica al Fortín en otros dos partidos de la Liga Profesional. "El análisis me deja un sabor muy amargo por el esfuerzo que hicieron los futbolistas en inferioridad numérica, por las situaciones claras que volvimos a fallar y también tengo mucha angustia porque es la tercera vez que nos dirige este árbitro y la tercera vez que nos perjudica", arrancó sin titubeos el técnico.

"UNO PIENSA COSAS QUE OJALÁ NO SEAN ASÍ, ESTAMOS MUY PREOCUPADOS..." Gustavo Quinteros sobre el arbitraje en Vélez vs. Lanús pic.twitter.com/wCQzcSSaxB

Penal no sancionado

Más adelante, Quinteros puso un manto de dudas en torno a Echenique al continuar con la queja por su actuación. "Lo llamaron a ver una jugada en la que el jugador de Lanús está tres metros adelantado (Marcelino Moreno) y estuvieron entre cinco y siete minutos observándola. Y por un penal claro, en el que hacen trastabillar y caer a Aquino en el área, no lo llaman. Me preocupa mucho. La verdad es que uno piensa cosas que ojalá no sean así. Estamos muy preocupados por eso", expresó dando a conocer su pensamiento sobre lo que sucede en la recta final del campeonato y con temores a que haya una intención de bajar a Vélez.

En ese sentido, el DT de Vélez descartó que le moleste todo el nivel general de los jueces, sino que en concreto criticó a Echenique y su designación por parte de la AFA. "No me preocupa el tema arbitral, me preocupa que hayan puesto por tercera vez a un árbitro que no dirigió bien contra nosotros", concluyó.