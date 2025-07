Qué dijo el árbitro Merlos sobre la jugada del penal a Duarte que terminó en gol de Di María

Merlos dejó La Fortaleza junto al resto de los integrantes de la cuaterna arbitral y se fue saludando a todos, sin hacer declaraciones. Un rato después, frente a la consulta de este diario, echó algo más de luz a una acción en particular de la cual se habló demasiado y de la que devino la ejecución de Angel Di María y su segundo gol en el torneo en la misma cantidad de partidos.

Jugada Losada va a abajo y se lleva puesto a Gaspar Duarte. Para Merlos fue un claro penal.

Gaspar Duarte dijo lo suyo

Por su parte, Duarte dijo también lo suyo. “La busqué al pie, para controlar y patear cruzado, me la tira (Cantizano) de tres dedos y me queda un poco larga, el arquero va saliendo, pienso que va a llegae primero, pero primero la tocó yo. Veo que el arquero se tira antes, que se va deslizando, fue el momento en que pensé «dejo que me toque», contó el atacante canalla. Quien hacía unos pocos minutos que había ingresado. Y remató: “Me toca abajo, después me dijo que no me tocó, pero me tocó abajo”.

Sin dudas fue una jugada difícil de analizar en el momento, aunque la imagen es clara y muestra no sólo que Losada nunca toca la pelota, sino que impacta con sus piernas a Duarte. Pero claro, es el contexto lo que hace que se hable mucho más del tema.

Por lo pronto, Duarte dijo su parte y, además, a Merlos no le quedaron dudas en el momento y mucho menos después de ver la repetición. De allí la firmeza en sus palabras cuando le explicó a Ovación qué vio y por qué lo cobró.