Qué debe pasar para que Newell's vaya a la Copa Libertadores

Los resultados hasta el momento no cambiaron la ecuación. Huracán o Gimnasia deben perder por goleada y Newell's golear a Barracas para ir a Copa Libertadores

Hoy se define si Newell’s llegará al partido de este lunes ante Barracas Central con posibilidades matemáticas de alcanzar un cupo en la Copa Libertadores. Para eso necesita que Gimnasia en Córdoba y/o Huracán en Paraná pierdan, y por varios goles para que luego los rojinegros tengan la chance goleando al guapo. Los resultados de este sábado, la victoria de Argentinos Juniors sobre Vélez y la de Defensa y Justicia sobre Atlético Tucumán, no ayudaron demasiado, aunque la situación no varía en cuanto a que los resultados que debe mirar son los de este domingo.

Con el gol logrado vía VAR por Kevin Mas Allister al final del complemento (fue anulado en primera instancia por un off side que no fue) y el tacazo de Verón a los 80’, Argentinos superó a Vélez 2 a 0 y, si Gimnasia o Huracán no le ganan hoy a Talleres y Patronato respectivamente clasificará a la Copa Libertadores.