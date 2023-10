Pumas: conquistar Marsella ante Gales para luego llegar a París

Volver a jugar en el Velódromo no será fácil, pero puede ser una revancha. El sábado está en juego un pase a semis. Los Pumas tienen más para dar en el Mundial

Ya instalados en Marsella , una de las ciudades con más movimiento de la Costa Azul y sede del Velódromo. Mismo escenario de aquel doloroso debut para Los Pumas en este Mundial. Será otro obstáculo mental más para todos, pero como expresé en columnas anteriores, desde el día uno estos Pumas no brillan dentro de la cancha, pero tienen marcada a fuego la identidad de los argentinos. Pelearla hasta el final, incluso cuando parezca imposible, sigo pensando y estoy convencido, que este plantel va a ganar el sábado ante Gales y se va a meter en semis de Francia 2023.

No se ilusionen, a los 23 que van a representarnos no los tengo ni por asomo. Es una semana en la que todo puede pasar. Si bien parece ser que las muy buenas actuaciones de Nicolás Sánchez, todavía no lo convencen a Michael Cheika, esta semana puede cambiar eso y también algunas cosas más.