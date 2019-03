Pruebas sin confirmación

El DT. Ferrari probó y no definió a los once.

Sebastián Suárez Meccia

Los pocos días de trabajo que Paulo Ferrari tuvo para preparar el partido de esta noche ante Gremio no fueron sencillos. Es que tuvo que analizar con qué nombres podía contar. Hasta anoche no hubo confirmación de parte del cuerpo técnico canalla, pero está claro que habrá algunas modificaciones respecto a los once que estuvieron desde el arranque frente a Belgrano. En principio, lo más destacado sería el cambio de esquema (a vuelta al 4-4-2), con lo que sería la ausencia de Néstor Ortigoza.

Ayer el Loncho probó varias alternativas en el trabajo táctico y de pelota parada, pero la principal duda estaría en la mitad de la cancha, entre Agustín Allione y Washington Camacho. La cuestión en ese puesto pasa no tanto por lo futbolístico, sino por la resistencia que hoy tiene el hincha hacia el uruguayo, aunque allegados al cuerpo técnico dejaron entrever que el volante zurdo tiene mucho temperamento y personalidad.

Después, de confirmarse el cambio de esquema y la salida de Ortigoza, las mayores chances para ocupar el puesto de segundo delantero son para Maximiliano Lovera, quien de jugar se movería bien recostado sobre una de las bandas. El formoseño sería el acompañante de Claudio Riaño, salvo que el técnico decida incluir a último momento a Zampedri (Herrera tiene que cumplir dos fechas de suspensión).

En el fondo lo que parece un hecho es la inclusión de Cabezas por el juvenil Facundo Almada, quien no está en la lista de buena fe.