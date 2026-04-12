Todo listo para el Súper Rugby Américas en el hipódromo, con Capibaras confirmado Capibaras XV ya tiene los nombres listos para enfrentar a Tarucas de Tucumán en el hipódromo en el cierre de la primera rueda del Súper Rugby Américas Por Pablo Mihal 12 de abril 2026 · 22:09hs

Gustavo de los Ríos Capibaras, el día del debut ante Peñarol. Ahora vuelve a Rosario para enfrentar a Tarucas de Tucumán, por el Súper Rugby Américas.

La fiesta del rugby se prepara con todo en el hipódromo de Rosario, donde este lunes, a las 20, Capibaras volverá a presentarse en el cierre de la primera rueda del Súper Rugby Américas. Será ante Tarucas de Tucumán y estará en juego la Copa Diario La Capital. El equipo del Litoral, confirmado.

Lo más destacado será el debut en la franquicia de Martín Vaca, hooker formado en Jockey de Villa María y con pasado en Pumitas, Jaguares, el Pro D2 y la MLR.

También retornará al XV inicial Manuel Bernstein, uno de los capitanes del equipo. En la pareja de medios habrá enroque de hombres del Jockey bicampeón del TRL: Sugasti y Baronio ocuparán el lugar de Lovell y Dogliani.

Las otras dos modificaciones serán en el centro de la cancha donde Chesini y Estellés dirán presentes desde el inicio en reemplazo de Ordiz y Heit.

La formación de Capibaras y los suplentes La formación entonces de Capibaras será con: 1- Diego Correa ; 2- Martín Vaca; 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio; 5- Lucas Bur; 6- Ignacio Gandini; 7- Felipe Villagrán; 8- Manuel Bernstein; 9- Alejo Sugasti; 10- Juan Bautista Baronio; 11- Franco Rossetto; 12- Guido Chesini; 13- Bautista Estellés; 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch. En el banco estarán: 16- Manuel Cuneo; 17- Juan Ignacio Rodríguez; 18- Ignacio Orsetti; 19- Juan Segundo Huber; 20- Basilio Cañas; 21- Juan Lovell; 22- Bruno Heit y 23- Benjamín Ordiz. >>Leer más: Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital Los ingresos en el hipódromo Sin título