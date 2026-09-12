Tigre vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones El Canalla tendrá una importante visita al Matador para mantenerse en la lucha de arriba. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido 12 de septiembre 2026 · 11:40hs

Tigre recibirá a Rosario Central por la novena fecha del torneo Clausura 2026.

Rosario Central visitará a Tigre en el estadio José Dellagiovanna por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Matador y el Canalla de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Tigre vs. Central El partido correspondiente a la zona B entreTigre y Central será este domingo 13 de septiembre, desde las 14.45, en el Coliseo de Victoria con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará en el VAR.

Dónde ver Tigre vs. Central La transmisión del encuentro entre el Matador y el Canalla será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Tigre y Central fue empate 1-1 en Arroyito. Sebastián Suárez Meccia / La Capital >> Leer más: Central, el equipo que cuando tiene el control le cuesta saltar a la pantalla siguiente

Posibles formaciones de Tigre y Central Tigre: El entrenador Diego Davobe no dio indicios del once titular del Matador Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.