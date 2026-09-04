Primera C: Leones FC derrotó ante Yupanqui de visitante y Leo Messi tuvo su homenaje

El equipo de la familia Messi ganó un partido importante en la lucha por seguir en los primeros puestos de la Zona B y clasificar al Reducido en la Primera C

Primera C. Leones FC derrotó a Yupanqui y Lionel Messi tuvo su homenaje. La parcialidad del Trapero se hizo presente con una hermosa bandera para el capitán de la selección.

Con el tanto de Cristian Bonesso a cinco minutos del final, Leones FC derrotó a Yupanqui por 1 a 0 en el estadio Ciudad Evita, por la 27ª fecha de la Primera C . El equipo de la familia Messi obtuvo tres puntos de oro para quedar tercero en la Zona B y luchar por clasificar al Reducido. El partido se paró en el minuto 10 y Lionel Messi tuvo el homenaje dispuesto por la AFA.

A cinco fechas de finalizar la etapa clasificatoria y en su primera presentación en los torneos afistas, Leones FC se transformó una grata sorpresa en la Primera C. Los resultados y las producciones en cada jornadas avalan a sus directivos que confiaron en este proyecto y actualmente está bien encaminado.

El trámite en líneas generales fue muy parejo. Desde el inicio, los dos equipos salieron decididos en busca de los tres puntos y las situaciones de peligro sobre los arcos comenzaron a llegar.

En el amanecer del encuentro, a los 30 segundos, la visita avisó con el soberbio cabezazo de Gustavo Britos que salió al lado del palo derecho del marco de Nahuel Castro López.

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Con el correr de los minutos, el local se adelantó y a los 9', llegó el remate cruzado de Matías Cáceres ante la salida de Alegre pero el tiro salió desviado.

Homenaje a Lionel Messi

Tras esa jugada, llegó el parate a los 10 minutos para homenajear a Messi, como se hará en todos los partidos del fútbol argentino. Y el público le dedicó al capitán de la selección argentina con una gran ovación.

En la reanudación, Leones FC contó con una inmejorable situación para anotar, pero el remate de Adrián Collera salió desviado. La visita siguió siendo superior y pudo abrir el marcador cuando Cristian Bonesso realizó una excelente jugada personal y sacó un potente remate que fue rechazado por Alan Sánchez, que mandó el balón al córner.

Yupanqui llegó con peligro

Ya en el cierre de la etapa inicial, el Trapero contó con dos chances para anotar con los remates de Bruno Galeano y Matías Meloño, pero ambos tiros salieron desviados. En un trámite parejo, Yupanqui y Leones FC se fueron al descanso con sin goles.

En el segundo tiempo, los dos equipos bajaron sus rendimientos, el trámite se disputó en el mediocampo y no se crearon situaciones de peligro sobre los arcos de Castro López y Alegre.

Leones FC abrió el marcador

Recién a los 83', el equipo de Alvear se aproximó al arco de Yupanqui con un tiro libre ejecutado por Denis Rodríguez desde 25 metros, pero el balón salió muy cerca del travesaño.

Y sobre los 85', llegó la corrida de Lautaro Giménez por derecha, mandó centro rasante al corazón del área y de arremetida apareció Cristian Bonesso, quien con una soberbia definición le cambió el palo al golero para poner el 1 a 0. Golazo.

En los minutos finales, el local fue en busca de la igualdad, aunque chocó con la férrea defensa del equipo visitante. Leones FC ganó un partido muy importante en la lucha por clasificar al Reducido por el segundo ascenso al Primera B