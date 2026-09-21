La Capital | Información General | conversación

La conversación y el ruido

Nuestra independencia comenzó siendo un conjunto de palabras. La democracia, finalmente, es un diálogo. Hoy experimentamos una saturación del lenguaje en el que se extravía el sentido

Daniel Dessein / La Gaceta de Tucumán

Por Daniel Dessein / La Gaceta de Tucumán

21 de septiembre 2026 · 17:01hs
Google Seguir a La Capital en Google
La conversación y el ruido

La conversación y el ruido

La conversación y el ruido

Con Adepa recorrí el país. En discursos en distintas ciudades traje a la memoria a parientes míos que habían vivido o que tuvieran un lazo con el lugar en el que nos reuníamos. En Bahía Blanca recordé a mi abuelo paterno, quien había trabajado en el puerto. En Mar del Plata a Alfredo Dessein, quien en 1891 se convirtió en el segundo intendente de la incipiente localidad. En la casa natal de Sarmiento, rememoré la biografía novelada que le dedicó mi tío José Ignacio García Hamilton. En el balance de su gestión como presidente, Sarmiento destacó dos métricas. Cantidad de escuelas y toneladas de papel. Recibimos una copia del primer ejemplar de El Zonda, el diario que fundó y dirigió. Al igual que su antecesor -Bartolomé Mitre- y que su sucesor –Nicolás Avellaneda-, condujo un diario y debatió el país a través de las páginas de esa y otras publicaciones. La Argentina fue pensada en los libros y los diarios.

El año pasado celebramos la asamblea de Adepa en Puerto Madryn y no identifiqué pariente alguno que hubiera pasado alguna vez por allí. Me sorprendí al encontrarme con Ricardo Terán, representante del diario rosarino La Capital, quien se presentó y me comunicó que éramos primos lejanos.

En Tucumán, naturalmente, tengo muchos parientes. Uno de ellos, por parte de mi madre, fue Ernesto Padilla, gobernador tucumano entre 1913 y 1917. Algunos lo recuerdan como “el presidente que no fue”.

Su sucesor, Juan Bautista Bascary, es un antecesor de Ricardo por una rama que no compartimos. Durante la celebración de las elecciones que lo llevaron a la gobernación, militantes de Bascary entraron por la fuerza en LA GACETA y se desató un tiroteo que tuvo como saldo un muerto y varios heridos. Mi bisabuelo, Alberto García Hamilton, terminó preso y luego sufrió el exilio.

Un siglo más tarde, descendientes de dos viejos rivales compartimos el consejo ejecutivo de Adepa, caracterizado históricamente por una diversidad que lo nutre y fortalece.

De la Olivetti a la IA

El martes pasado mi computadora se cayó al piso y sufrió un accidente fatal. Debía escribir un informe y tuve el reflejo anacrónico de poner una hoja de papel en la máquina de escribir Olivetti que perteneció a mi padre y que me acompaña en mi oficina. El sonido del golpeteo de los tipos contra la cinta entintada y el papel fue mi “magdalena de Proust”. Me transportó a mis años adolescentes en los que, con esa máquina, yo jugaba a ser periodista mientras escuchaba a mi padre hablar de una asamblea de una organización que se llamaba Adepa y que estaba reunida en Tucumán. Era inimaginable para mí que 30 años después, durante el bicentenario de la Declaración de la Independencia, me elegirían presidente de esa institución. Y que una década más tarde eso se repetiría con una celebración en la Casa Histórica.

Hace 210 años, por caminos de postas, galeras destartaladas avanzaban hacia Tucumán levantando torbellinos de polvo. Viajaban durante jornadas interminables por una geografía en la que, al caer la noche, podían aparecer la mirada de un puma, las jaurías cimarronas y un cielo estrellado, “como si el mundo acabara de crearse”.

Esta imagen está tomada de un artículo de Abel Posse, incluido en el libro LA GACETA Literaria 1949-2026, que se llama “9 de julio en año malo”. Ese 9 de julio de 1816, en efecto, lo era. El territorio estaba dividido. La economía, exhausta. Los ejércitos realistas avanzaban en el continente. Europa regresaba al absolutismo. Los congresales se reunieron en la intemperie política y material. No tenían ninguna certeza de que su decisión pudiera sostenerse. Pero tuvieron lo que Posse llama “voluntad de ser”: la maravillosa insolencia de fundar una nación cuando casi todo invitaba a la resignación.

Hoy atravesamos otra intemperie. No es aquel desierto de pajonales, pumas, polvo y enormes distancias. El nuestro es menos visible y acaso más insidioso: una desertificación por saturación. De contenidos, de monólogos paralelos, de agravios, de falsificaciones cada vez más sofisticadas, de conversaciones fragmentadas con una semántica que se erosiona y palabras que ya no sabemos quién pronuncia. No nos amenaza el silencio de aquellas noches, sino un ruido incesante.

Por eso vale la pena regresar a la Casa. En medio de la incertidumbre, los congresales declararon que las Provincias Unidas eran “una nación libre e independiente”. Conviene detenerse en algo elemental: la independencia comenzó siendo un conjunto de palabras.

Antes de contar con fronteras seguras, una Constitución estable o un Estado organizado, la Argentina fue una conversación, una decisión y un texto: debatido, aprobado, firmado y comunicado.

El Congreso comprendió que no alcanzaba con declarar la independencia dentro de una sala. Había que hacerla pública. Sus sesiones fueron recogidas por El Redactor del Congreso. La nueva nación necesitaba que sus habitantes conocieran aquella decisión, la discutieran y, finalmente, la hicieran propia.

La independencia necesitaba cruzar el desierto y convertirse en una convicción compartida.

Una conversación

Pensemos en los vecinos de esa casa, en los días previos al 9 de julio de 1816. El Congreso llevaba más de tres meses reunido. Habían visto llegar y salir a diputados, militares y correos a esa ciudad de 5.000 habitantes. Sabían que los españoles dominaban el Alto Perú, que Güemes defendía la frontera norte y que una derrota podía llevar nuevamente la guerra hasta Tucumán. Circulaban rumores sobre la inminencia de la declaración pero no los detalles de las negociaciones reservadas. Sin prensa local, la información llegaba fragmentariamente mediante conversaciones, bandos, cartas, viajeros y personas relacionadas con el Congreso.

Pero esos vecinos de hace dos siglos comprendían mejor los factores que definían sus vidas que la mayoría de nosotros -e incluyo a los periodistas- hoy. El sistema financiero, el sistema legal y político, los avances de la tecnología son mucho más difíciles de entender.

Yuval Harari, uno de los intelectuales que nos ayuda a reflexionar sobre los desafíos del presente, formula una idea tan sencilla como profunda: la democracia es, en esencia, una conversación; la dictadura, en cambio, es un dictado.

En una democracia, millones deben conversar para decidir quién ejercerá el poder y con qué límites. Esa conversación necesita tecnologías e instituciones que permitan a una sociedad discutir consigo misma.

Las democracias antiguas pudieron funcionar en ciudades pequeñas, donde los ciudadanos se reunían en una plaza. La conversación democrática sólo pudo extenderse a millones de habitantes con las tecnologías modernas de comunicación: primero la imprenta y los diarios; después la radio y la televisión.

Los medios, entonces, no son un adorno de la democracia. Son parte de su estructura: permiten que personas que nunca se conocerán compartan hechos, argumentos y preguntas.

Una intemperie distinta, una voluntad semejante

En la era de la abundancia informativa, nuestra misión no es agregar más palabras al ruido. Es evitar que el ruido se convierta en desierto. Es producir sentido, jerarquía, contexto y confianza.

La inteligencia artificial abarata de manera extraordinaria la fabricación de información, pero no abarata la producción de verdad. En muchos casos ocurre lo contrario: cuanto más sencillo resulta crear una falsificación, más trabajo cuesta verificarla; cuanto más abundan las respuestas automáticas, más valiosa se vuelve la pregunta humana.

La inteligencia —entendida como capacidad para resolver problemas— será cada vez más abundante y barata. El recurso escaso será la sabiduría necesaria para elegir qué problemas resolver, qué objetivos perseguir y qué límites no cruzar.

En 1816, los congresales entendieron que la libertad debía declararse, pero también comunicarse. Que no podía quedar encerrada entre las paredes de una casa. Hoy, ante una intemperie distinta, necesitamos una voluntad semejante. No la voluntad nostálgica de regresar al mundo anterior a la inteligencia artificial, porque ese mundo ya no existe, sino la voluntad de decidir qué valores queremos llevar al que está naciendo.

Nos corresponde formular una declaración del criterio frente al automatismo; de los hechos frente a la simulación; de la conversación compartida frente a la fragmentación de discursos demagógicos generados a la medida de cada individuo.

El periodismo no podrá competir con la inteligencia artificial en velocidad, memoria o volumen. Su fuerza estará en otro lugar: en la presencia, la responsabilidad, la independencia y la confianza.

Hace 210 años, desde Tucumán se pronunciaron palabras capaces de fundar una nación. Nuestra responsabilidad, en esta nueva era, es cuidar el espacio en el que una sociedad todavía pueda pronunciar sus propias palabras, discutir su destino y decidir libremente qué y quién quiere ser.

Noticias relacionadas
cataratas del iguazu: cierran 40 dias la garganta del diablo por el riesgo de crecidas de el nino

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

 Los jubilados pueden acceder a un descuento de Anses para viajar en transporte urbano

Descuentos de Ansés para transporte urbano: cómo activar el beneficio en la Sube

Anmat definió la prohibición de los productos de la marca CAFLAB y CAFLAB Applied Science 

Anmat prohibió una marca de medicamentos y productos médicos

El programa Accesorios de Pami ofrece tres elementos gratis a jubilados

Pami entrega accesorios gratuitos a jubilados: cuáles son y cómo solicitarlos

Ver comentarios

Las más leídas

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

El uno por uno de Central ante Argentinos Juniors: Ignacio Ovando, el mejor

El uno por uno de Central ante Argentinos Juniors: Ignacio Ovando, el mejor

Lo último

El Niño pone al clima en el centro de la campaña gruesa

El Niño pone al clima en el centro de la campaña gruesa

Ideal para días nublados: cómo hacer tortas fritas de forma fácil y en casa

Ideal para días nublados: cómo hacer tortas fritas de forma fácil y en casa

Cristina Kirchner cumplió adecuadamente con la domiciliaria y seguirá en San José 1111

Cristina Kirchner cumplió "adecuadamente" con la domiciliaria y seguirá en San José 1111

Incidentes con All Boys en Rosario: qué dice el informe arbitral a la AFA sobre los hinchas de Central

El árbitro del partido de futsal ante Provincial elevó un escrito oficial después de los incidentes ocurridos en Náutico Sportivo Avellaneda. El documento ya está en manos de las autoridades de la AFA.

Incidentes con All Boys en Rosario: qué dice el informe arbitral a la AFA sobre los hinchas de Central
Rosario flexibiliza las sanciones a bares y comercios por fumar o vapear en espacios cerrados
La Ciudad

Rosario flexibiliza las sanciones a bares y comercios por fumar o vapear en espacios cerrados

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Insólito accidente en San Lorenzo: un coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

Insólito accidente en San Lorenzo: un coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei
Política

Purga en la Quinta de Olivos: 12 despidos, control militar y la renuncia de la mano derecha de Karina Milei

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Juegos Suramericanos Día 9: la agenda de los rosarinos, con los Pumas 7s por la medalla de oro

Almirón no habló por la expulsión del final y lo hizo su AC: Somos duros para cualquiera

Almirón no habló por la expulsión del final y lo hizo su AC: "Somos duros para cualquiera"

Ovación
Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

Primera C: Central Córdoba igualó ante Central Ballester y sigue en zona de Reducido

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semis de los Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semis de los Juegos Suramericanos

All Boys denunció ataque de hinchas Central tras partido de futsal en Rosario

All Boys denunció ataque de hinchas Central tras partido de futsal en Rosario

Policiales
Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle $2 millones

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

Intento de femicidio en zona norte: un hombre fue detenido por apuñalar a su expareja

Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de droga de diseño

Narcotráfico: las pistas de un cartel mexicano en el secuestro de 52 kilos de droga de diseño

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

Piden colaboración para esclarecer el brutal crimen de una mujer 

La Ciudad
Rosario flexibiliza las sanciones a bares y comercios por fumar o vapear en espacios cerrados
La Ciudad

Rosario flexibiliza las sanciones a bares y comercios por fumar o vapear en espacios cerrados

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario en la primera semana de los Juegos Suramericanos

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Más de 140 agentes están  abocados al operativo por el Día de la Primavera

Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: qué hará día por día
Información general

Confirman la agenda de León XIV en la Argentina: qué hará día por día

Quini 6 multimillonario: de dónde es el ganador de  más de $9.100 millones
Información General

Quini 6 multimillonario: de dónde es el ganador de  más de $9.100 millones

Milei llevará doce gobernadores a París, pero Pullaro no sería de la partida
Política

Milei llevará doce gobernadores a París, pero Pullaro no sería de la partida

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones
Información General

Récord megamillonario en el Quini 6: un apostador ganó $9.100 millones

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Por Leandro Garbossa
Ovación

Central ganó un duelo directo y llega fortalecido a la disputa de un nuevo título

Newells cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y sufrida

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur
Policiales

Un joven de 21 años murió apuñalado tras una pelea familiar en zona sur

El gol de Ovando llegó con la jugada de dos que faltarán en la Supercopa Internacional
Ovación

El gol de Ovando llegó con la jugada de dos que faltarán en la Supercopa Internacional

La meta de Newells requería una respuesta en la cancha y en el resultado

Por Rodolfo Parody
Ovación

La meta de Newell's requería una respuesta en la cancha y en el resultado

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida
La Ciudad

Incendio en barrio Martin: una unidad de la línea K quedó destruida

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en costa central

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Parque España: Bonafide desembarca junto a un restaurante en costa central

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar
La Ciudad

20 de septiembre, Día del jubilado: una jornada con poco para festejar

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Social Lux y Defensores Unidos igualaron en el clásico de Ludueña

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes
El Mundo

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el mayor ataque de su historia
El Mundo

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el "mayor ataque de su historia"

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos
Información General

Las Fiestas Patrias en Chile tuvieron 18 muertes en rutas y 282 conductores detenidos

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos
Información General

La tragedia de Nepal ya suma más de 1.450 muertos y unos 5.800 desaparecidos

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada
La Ciudad

Quinta edición de la Maratón La Capital para disfrutar Rosario con otra mirada

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general
Política

La Marcha de la Bronca en Rosario: críticas a Milei y reclamo de un paro general

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes
La Región

Dos personas resultaron heridas en un incendio en una casa en Funes