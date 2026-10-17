Primera C: Córdoba y Leones FC, comienzan el sueño de ascenso con el inicio del Reducido

El Charrúa recibe a Centro Español este sábado desde las 15 en Tablada y el equipo de Alvear, visita Mercedes a las 16.30. Las revanchas dentro de siete días en Primera C

Primera C. El Matador y el equipo de Alvear abren el Reducido, uno en casa y el otro en Mercedes.

Central Córdoba y Leones FC salen a escena en busca en el marco del Reducido Final por el segundo ascenso que otorga la Primera C . El Charrúa arrancará la serie ante Centro Español, este sábado a las 15 en el Gabino Sosa y por su parte el equipo de la familia Messi jugará ante Mercedes, de visitante a las 16.30. Las revanchas serán dentro de una semana.

Con la ilusión y el sueño de poder saltar de categoría, Central Córdoba se presenta en barrio Tablada ante Centro Español en busca de un triunfo para comenzar la serie de mata-mata y llegar de la mejor manera al encuentro revancha de la próxima semana.

El equipo dirigido por Arnaldo Sialle terminó quinto en la Zona B con 49 puntos en la fase regular , ante Deportivo Español perdió 1 a 0, en un partido para el olvido y además cortó una racha de 11 encuentros sin perder.

En casa ante el Gallego

Ahora los partidos ante los gallegos son decisivos, ganar en casa con resultado abultado, te da la ventaja de ir a la revancha con otro semblante y poder asegurar la clasificación para seguir en carrera en busca del ascenso.

En cuanto al equipo, el técnico Charrúa dispondría de la base que venía jugando en los últimos cotejos con: Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer y Luca Pasinato; Marcos Córdoba, Nery Dominguez, Facundo Galli, Matías Messi y Aaron Quijano; Benjamín Gallucci y Diego Barrionuevo.

Leones FC viajan a Mercedes

El equipo de la familia Messi, una de las revelaciones de la cuarta categoría realizó una estupenda primera fase en el primer año en los torneos de AFA. Logró clasificar en la cuarta lugar, en la Zona B con 51 unidades y ahora va por más en el comienzo del Reducido.

En la llave a dos partidos le tocó enfrentar a Mercedes y el primer choque será esta tarde a partir de las 16.30, en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

El equipo de Alejandro Ojeda

El DT Alejandro Ojeda iría con la base del último enfrentamiento en el triunfo ante Fénix: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Nicolás Giménez, Lucas Zapata y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur, Juab Ignacio Vieyra y Kevin Collera; Cristián Bonesso y Gustavo Britos.