Máxima tensión en Brasil: prorrogaron la votación por dos horas y se demora la definición del balotaje

Una decisión de último momento de la Justicia extendió el cierre de las urnas hasta las 19, tras un reclamo de la coalición de Lula por falta de transporte público. Crece la expectativa por el resultado de la disputa presidencial con Flávio Bolsonaro.

La expectativa por el resultado del balotaje presidencial en Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro sumó este domingo un giro inesperado. Cuando estaba previsto el cierre de las urnas a las 17 horas, una decisión judicial prorrogó la votación por otras dos horas en todo el territorio brasileño , por lo que los ciudadanos podrán sufragar hasta las 19, el mismo horario de Argentina.

La resolución fue adoptada por el juez Cristiano Zanin, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) , después de un reclamo presentado por la coalición Brasil Pronto Pra Mais, que impulsa la reelección de Lula. La denuncia apunta a presuntas irregularidades en la prestación del transporte público que habrían dificultado el traslado de numerosos electores hasta los centros de votación.

De esta manera, el cierre de los comicios, previsto originalmente para las 17, quedó postergado hasta las 19 , mientras crece la expectativa por conocer quién gobernará Brasil durante los próximos cuatro años.

La presentación judicial de la coalición oficialista denunció que los municipios de Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía , no garantizaron una flota suficiente de transporte público para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos hacia los establecimientos electorales.

Según el planteo, la reducción de los servicios habría impedido o dificultado que numerosos votantes pudieran ejercer su derecho al sufragio dentro del horario establecido.

Ante esta situación, Zanin dictó una medida cautelar de carácter urgente y ordenó extender dos horas la recepción de votos en todas las secciones electorales del país, aunque la denuncia original se concentraba en tres municipios de Bahía.

La resolución fue adoptada después de que el magistrado tomara conocimiento de los hechos denunciados a las 16.32, cuando faltaba menos de media hora para el cierre originalmente previsto.

La decisión quedó en manos del Tribunal Superior Electoral (TSE), encargado de implementar la extensión del horario de votación.

A qué hora se conocerá el ganador del balotaje en Brasil

La prórroga introduce un cambio en el cronograma electoral y agrega incertidumbre sobre el momento en que podrá confirmarse al próximo presidente brasileño.

Antes de la decisión judicial, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, había estimado que el resultado podría conocerse entre las 20.30 y las 21 de este domingo.

Sin embargo, con la extensión del horario de votación hasta las 19, esa previsión deberá tomarse con cautela. El escrutinio puede avanzar mientras todavía permanecen abiertas algunas mesas, pero la confirmación del ganador dependerá de la carga de los datos y de la diferencia de votos entre los candidatos.

Como antecedente, en el balotaje de 2022 entre Lula y Jair Bolsonaro, el resultado quedó matemáticamente definido a las 19.58, cuando se había contabilizado aproximadamente el 98% de los sufragios.

La elección de este domingo enfrenta al actual presidente, representante del Partido de los Trabajadores (PT), con Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Dónde seguir en vivo el conteo de votos en Brasil

Los resultados oficiales pueden seguirse a través del portal del Tribunal Superior Electoral, que permite consultar la evolución del escrutinio nacional.

La plataforma muestra los porcentajes obtenidos por cada candidato, el avance de las urnas escrutadas y los resultados desagregados por estados y municipios. También ofrece información sobre los votos en blanco y nulos y la participación electoral.

Brasil utiliza un sistema de votación electrónica que permite procesar y transmitir los resultados con rapidez. Una vez que concluye la votación en cada urna, se emite un boletín con los sufragios registrados, que posteriormente se incorpora al sistema centralizado de totalización.

En esta segunda vuelta, ganará el candidato que consiga más del 50% de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco y nulos. El próximo presidente asumirá el 5 de enero de 2027.