Primera C: Argentino derrota a Centro Español, en el cierre de la 10 ª fecha

Con el tanto de Thiago Bartalini en el arranque del partido, el Salaíto vence al Gallego por la Primera C. En dos semanas se viene el clásico ante Central Córdoba en barrio Sarmiento

Primera C: Con el tanto de Thiago Bartalini en el arranque del partido, Argentino le gana a Centro Español en la cancha de Ituzaingó.

Argentino se presenta en la cancha de Ituzaingó para enfrentar a Centro Español y de movida, Thiago Bartalini con una perfecta definición puso el marcador a favor del Albo. El encuentro corresponde la 10ª de la Primera C. Iñaki Iparraguirre es el árbitro del partido.

El Salaíto ocupa el penúltimo lugar con 8 puntos de la Zona y todavía no pudo gana en calidad de visitante. El técnico José Previti dispuso el regreso de Julián Andrada por el colombiano Orejueja, en el mediocampo y el ingreso de Carlos Raga por Milton Espíndola. El resto del equipo es el mismo equipo que igualó ante J. J. Urquiza 1-1.

Cuando todos se estaban acomodando, llegó la primera situación del encuentro para Argentino a los 7 minutos, perfecta habilitación de Raga para Bartalini, el ex Rosario Central tras eludir al golero Forgaral y con caño incluido sobre el defensor Madaglia puso el 1 a 0 para el Albo.

Con el resultado a su favor, el equipo de la Garza Previti jugó ordenado en todas las líneas, trató de manejar el trámite y de contra trató de llegar al segundo con los remates de Raga y Andrada.

Centro Español dilapidó dos chances para igualar

Por su parte el Gallego, con el correr de los minutos, se adelantó en campo y contó con dos chances para empatar el partido pero los remates de Brian Fernández y Willian Giménez salieron desviados.

Después el trámite fue parejo, Centro Español no tuvo ideas para llegar a Olivera y por su parte Argentino no se desesperó y se fue al descanso con el resultado a su favor.

Formaciones :

Centro Español: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Eros Medaglia, Lisandro Llarin, Juan Cruz Severini; Adrián Arrighi, Emanuel Castañeda, Sebastián Balmaceda, Braian Hernández; Nahuel La Sala y William Giménez. DT :Sergio Geldstein

Argentino : Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Tomás Ávalos, Bruno Cabrera, Luciano Fernández; Thiago Bartalini, Juan Cruz Cisneros, René González y Julián Andrada ; Dago Sanchez Palencia y Carlos Raga. DT: José Previti.

Cancha : IItuazingó

Arbitro: Iñaki Iparraguirre

Gol : 7' Thiago Bartalini