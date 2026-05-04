Primera C: Argentino derrota a Centro Español, en el cierre de la 10 ª fecha

Argentino se presenta en la cancha de Ituzaingó para enfrentar a Centro Español y de movida, Thiago Bartalini con una perfecta definición puso el marcador a favor del Albo. El encuentro corresponde la 10ª de la Primera C. Iñaki Iparraguirre es el árbitro del partido.
El Salaíto ocupa el penúltimo lugar con 8 puntos de la Zona y todavía no pudo gana en calidad de visitante. El técnico José Previti dispuso el regreso de Julián Andrada por el colombiano Orejueja, en el mediocampo y el ingreso de Carlos Raga por Milton Espíndola. El resto del equipo es el mismo equipo que igualó ante J. J. Urquiza 1-1.
Tremenda definición y gol de Thiago Bartalini
Cuando todos se estaban acomodando, llegó la primera situación del encuentro para Argentino a los 7 minutos, perfecta habilitación de Raga para Bartalini, el ex Rosario Central tras eludir al golero Forgaral y con caño incluido sobre el defensor Madaglia puso el 1 a 0 para el Albo.
Con el resultado a su favor, el equipo de la Garza Previti jugó ordenado en todas las líneas, trató de manejar el trámite y de contra trató de llegar al segundo con los remates de Raga y Andrada.
Centro Español dilapidó dos chances para igualar
Por su parte el Gallego, con el correr de los minutos, se adelantó en campo y contó con dos chances para empatar el partido pero los remates de Brian Fernández y Willian Giménez salieron desviados.
Después el trámite fue parejo, Centro Español no tuvo ideas para llegar a Olivera y por su parte Argentino no se desesperó y se fue al descanso con el resultado a su favor.
Formaciones :
Centro Español: Agustín Forgaral; Maximiliano Jerez, Eros Medaglia, Lisandro Llarin, Juan Cruz Severini; Adrián Arrighi, Emanuel Castañeda, Sebastián Balmaceda, Braian Hernández; Nahuel La Sala y William Giménez. DT :Sergio Geldstein
Argentino : Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Tomás Ávalos, Bruno Cabrera, Luciano Fernández; Thiago Bartalini, Juan Cruz Cisneros, René González y Julián Andrada ; Dago Sanchez Palencia y Carlos Raga. DT: José Previti.
Cancha : IItuazingó
Arbitro: Iñaki Iparraguirre
Gol : 7' Thiago Bartalini