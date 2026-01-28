Central Córdoba le ganó a la reserva de Rosario Central en Arroyo Seco

Con dos goles de Renzo Altamura y Cristián Sánchez, venció al Canalla, en el segundo amistoso de cara al inicio del torneo de la Primera C

Central Córdoba. El Matador se hizo fuerte en Arroyo Seco, ganó por 3 a 2 a la reserva de Central.

Central Córdoba continúa su preparación con la premisa de llegar de la mejor manera al inicio del torneo de la Primera C , que está programado para el 21 de febrero. En la primera fecha el Charrúa visitará a Muñíz .

El equipo dirigido por Daniel Teglia y Diego Acoglanis jugó el segundo amistoso en cinco días y el rival de turno fue la reserva de Rosario Central . El partido se disputó este miércoles en el predio canalla de Arroyo Seco .

El encuentro terminó con el triunfo de los matadores por 3 a 2, con dos goles de Renzo Altamura y el restante de Cristián “Pato” Sánchez. Para el canalla anotaron Kevin Gutiérrez y Marcelo Cabrera.

El partido se jugó en la cancha 5 del auriazul. El equipo dirigido por Mario Pobersnik se puso al frente del marcador con el tanto de Gutiérrez, pero Renzo Altamura rápidamente estampó la igualdad. Así se fueron al descanso.

Goles de Renzo Altamura y el Pato Sánchez

En la segunda mitad, el Charrúa tomó la iniciativa y con un soberbio tiro libre de Sánchez clavó el 2 a 1. Luego Altamura amplió el marcador para poner el 3 a 1 y Cabrera descontó para los locales.

Los charrúas de esta manera disputaron dos partidos amistosos en cinco días, el primero ante la reserva de Newell’s, que finalizó 0-0

Formaciones

Rosario Central: Damián Fernández; Elías Verón, Marco Vicente, Franco Castorani y Leonardo Ríos; Lucas Ramos, Joaquín Espina y Kevin Gutiérrez; Tomás Salteño, Thiago Ponce y Marcelo Cabrera.

Central Córdoba: Matías Giroldi, Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodriguez, Marcos Córdoba, Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi, Cristian Sánchez y Renzo Altamura. Luego ingresaron Benjamín Gallucci, Franco Fernández, Brian Otero, Franco Fagundez, Tomás D’Amico y Valentín Rovetto

El Matador sumó nueve refuerzos

Con la llegada de Santiago Arduino, el Matador ya sumó 9 refuerzos. Llegaron Cristian Sánchez, Matías Giroldi, Matías Córdoba, Nery Domínguez, Benjamín Galucci, Facundo Galli, Franco Fernández y Renzo Altamura.