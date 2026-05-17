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El clásico del ascenso rosarino en el Olaeta se jugó en la lente de La Capital

Las mejores imágenes del clásico rosarino entre Argentino y Central Córdoba en el Olaeta, reflejado en la cámara del reportero gráfico de La Capital

17 de mayo 2026 · 16:06hs
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Papelitos para tapar la cancha

Marcelo Bustamante

Papelitos para tapar la cancha, una postal típica del fútbol argentino para los partidos especiales como el clásico rosarino entre Argentino y Central Córdoba.

El clásico rosarino del ascenso se juega en el José Martín Olaeta y todo pasa por la lente del reportero gráfico de La Capital, Marcelo Bustamante. Argentino y Central Córdoba animan un partido diferente de domingo. Las mejores imágenes de un encuentro inolvidable, que empezó con incidentes.

Todo lo que pasó en un clásico intenso

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Diego Ramírez se jugó la vida ante la arremetida de Gallucci, en la última clara del parido, a favor de Córdoba.

Diego Ramírez se jugó la vida ante la arremetida de Gallucci, en la última clara del parido, a favor de Córdoba.

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Clara de Córdoba. Fuera de foco Gallucci la metió al área, Olivera quedó fuera de foco, Killer no puede empujarla y la despeja Bartalini.

Clara de Córdoba. Fuera de foco Gallucci la metió al área, Olivera quedó fuera de foco, Killer no puede empujarla y la despeja Bartalini.

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La roja a Theo Guiñazú en Argentino.

La roja a Theo Guiñazú en Argentino.

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A instancias del asistente, Córdoba se quedó con uno menos por la roja a Altamura en el primer tiempo.

A instancias del asistente, Córdoba se quedó con uno menos por la roja a Altamura en el primer tiempo.

Las imágenes de la fiesta en el Olaeta

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José Previti, DT de Argentino.

José Previti, DT de Argentino.

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El hincha salaíto, que jugó en las inferiores, no se privó de saludar ante la cámara.

El hincha salaíto, que jugó en las inferiores, no se privó de saludar ante la cámara.

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Arnaldo Cacho Sialle, DT de Central Córdoba.

Arnaldo Cacho Sialle, DT de Central Córdoba.

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Los charrúas se hicieron oír en el Olaeta.

Los charrúas se hicieron oír en el Olaeta.

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Tremenda postal de titulares y suplentes de Argentino, con la tribuna y el humo de las bengalas detrás.

Tremenda postal de titulares y suplentes de Argentino, con la tribuna y el humo de las bengalas detrás.

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El once de Cacho Sialle.

El once de Cacho Sialle.

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Wilfrán Quito y su particular rezo antes del clásico.

Wilfrán Quito y su particular rezo antes del clásico.

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Una fiesta en el Olaeta luego de los incidentes.

Una fiesta en el Olaeta luego de los incidentes.

Antes hubo incidentes con los hinchas

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Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

Incidentes en el ingreso de hinchas de Argentino en el José Martín Olaeta.

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