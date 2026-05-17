Secuelas del clásico: los técnicos de Argentino y Central Córdoba, entre la satisfacción y el lamento

José Previti y Arnaldo Sialle rescataron el clásico jugado por sus equipos y lamentaron el gol anulado por un lado y la roja temprana por el otro.

El clásico en el Olaeta terminó empatado, los dos querían la victoria pero al menos no se quedaron sin nada. El técnico de Argentino , José Previti, y el de Central Córdoba , Arnaldo Sialle , rescataron lo positivo hecho y lamentaron situaciones en que se sintieron perjudicados pero sin justificarse.

"Fue un partido parejo", dijo Previti sentado en el banco de relevos solo, después que terminara el encuentro. "Los dos equipos se cuidaron, pero me fui con bronca porque el offside que nos cobraron no fue".

Previti explicó que "lo vi bien en el entretiempo y no fue offside", de Wilfrán Quito Orejuela, en el gol anulado a los 41 minutos del primer tiempo. "Pero esto es fútbol, hay que seguir, no queda otra ".

En tanto, Cacho Sialle también habló con La Capital luego de los saludos finales: "Veníamos a buscar otra cosa pero nos complicó la expulsión. Estuvimos treinta o cuarenta minutos con uno menos y se nos trastocó un poco el partido".

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El entrenador charrúa de todas maneras valoró lo hecho y el empate conseguido de visitante: "Sumamos", expresó antes de irse a los vestuarios.

Referentes de Argentino y Central Córdoba

Entre los jugadores, rescataron el partido hecho, apuntalaron sus méritos y no dejaron de reconocer el del contrario. El primero en hacerlo fue el capitán salaíto, Diego Ramírez.

"Creo ue fue justo el resultado. Tuvimos la ventaja de un hombre más bastante tiempo hasta esa jugada de la expulsión de Theo (Guiñazú) que no sé si era para echarlo o no. Depende de cómo lo miremos es bueno. Tuvimos situaciones claras y ellos también", dijo.

Matías Giroldi también expresó que "el punto sirve. En el primer tiempo hubo chances para los dos, los arqueros tuvimos trabajo y no se convirtió, y en el complemento creo estuvimos más cerca nosotros. Si no se puede ganar, no hay que perder. Igual el punto es amargo porque queríamos ganar".