Jadar 2025: beach vóley, handball y el tenis de mesa marcaron el inicio de los juegos

Los Juegos de Alto Rendimiento proponen una nutrida agenda deportiva en Rosario hasta el domingo. La apertura oficial, desde las 20 en el Fan Fest del bulevar Oroño

El tenis de mesa, uno de los deportes que dio inicio a los Juegos Jadar 2025 en Rosario.

Los Juegos Jadar 2025 pusieron primera en Rosario . Los deportes que dieron el puntapié inicial en Rosario fueron beach vóley, handball y tenis de mesa, con representantes de todas las provincias argentinas . Además, también se abrió el Fan Fest, donde este martes, desde las 20, se dará la inauguración formal del certamen.

Además de los deportes mencionados, otras disciplinas también marcaron el inicio de los Jadar 2025: ajedrez, bádminton, gimnasia y patinaje artístico, pentatlón, tiro con arco y volley. La competencia se desarrollará de martes a domingo y reunirá en Rosario a más de 3.500 atletas de todo el país que competirán en 55 disciplinas , según explicó en las primeras horas de la mañana la secretaria de Deporte y Turismo de Rosario, Alejandra Mattheus.

La funcionaria remarcó, además, que la infraestructura quedará vigente, junto a otras obras que están en ejecución, para el desarrollo de los Juegos Odesur 2026 que Rosario albergará, junto a Rafaela y a la ciudad de Santa Fe, en septiembre del año que viene .

Por lo pronto, una de las postales de este martes por la mañana que mejor simboliza a la competencia que recién arranca se dio en las gradas del Predio Ferial Ex Rural. Allí, atletas de distintas provincias que llegaron a la ciudad para disputar los juegos veían a sus colegas y charlaban , esperando su turno para competir.

juegos jadar Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Mattheus destacó que no sólo se puede disfrutar de las competencias en sus distintas sedes en Rosario, que incluyen el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Predio Ferial Ex Rural, la Plaza de las Ciencias, el Complejo Lotuf, Pueyrredón Squash, Rosario Arena Sports, Provincial, Universitario, Jockey Club, Náutico, Gimnasia y Esgrima y Newell’s. También está el Fan Fest, donde varias asociaciones y federaciones de distintos deportes hacen muestras de los mismos.

Entradas y Fan Fest de los Jadar

"La entrada al Fan Fest es libre y gratuita, y estará hasta el domingo inclusive. Las entradas para las competencias tienen un costo simbólico y se pueden adquirir a través de la página oficial, www.jadar2025.com", resaltó la funcionaria.

En Santa Fe capital se desarrollarán otras seis disciplinas. Remo y para remo, canotaje y para Canotaje en la Laguna Setúbal, con el emblemático puente colgante como escenario de fondo. Mientras que triatlón y para triatlón tendrán como paisaje la Laguna Setúbal y la Costanera.

A su vez, Rafaela recibirá cinco especialidades. Ciclismo ruta y para ciclismo ruta se disputarán en la Ruta Nacional 34; ciclismo pista y para ciclismo pista se llevarán a cabo en el velódromo Héctor Cassina, mientras que ciclismo mountain bike se realizará en las instalaciones del autódromo local.

Apertura oficial

El acto de apertura de la competencia será a las 20, en el Fan Fest ubicado en el bulevar Oroño. La ceremonia incluirá el desfile de las delegaciones y un show de láser, en lo que será el puntapié inicial de una fiesta no sólo del deporte, sino también de toda la ciudad.

Por allí desfilarán las delegaciones deportivas que se sumarán a los torneos y habrá un show de luces láser. El ingreso se limitará a deportistas, referentes de asociaciones y federaciones y autoridades; no estará abierto al público en general.

Se trata de un evento deportivo inédito para el país, que combinará por primera vez competencias olímpicas y paralímpicas en un mismo programa, y permitirá visibilizar la aspiración de Rosario de convertirse en la "capital del deporte argentino", una distinción que revalidará el año próximo cuando reciba a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

La competencia

De las 55 disciplinas deportivas que formarán parte de los Jadar, la mayoría son olímpicas y aproximadamente un tercio son paralímpicas, de los cuales 10 van a coincidir en competencias simultáneas: ajedrez, atletismo, para atletismo, bádminton, balonmano, balonmano playa, básquet, básquet 3x3, básquet en silla de ruedas, béisbol 5, boccia, boxeo, canotaje, para canotaje, ciclismo ruta, para ciclismo, ecuestre, para ecuestre, esgrima, fútbol para ciegos, gimnasia artística, gimnasia trampolín, gimnasia rítmica, hockey, lucha y golf.

La lista sigue con halterofilia, para halterofilia, judo, para judo, karate, natación, para natación, natación artística, polo acuático, pádel, patinaje artístico, patinaje velocidad, pentatlón moderno, remo, para remo, rugby 7, rugby en sillas de ruedas, squash, taekwondo, para taekwondo, tenis, tenis de mesa, para tenis de mesa, tiro deportivo, para tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, para triatlón, voleibol, voleibol playa, voleibol sentado y wushu kungfu.

81496570 Con un diseño inspirado en el Parque de la Independencia, el pulmón verde de Rosario, las medallas que se entregarán en los Jadar incorporan la hermosa hoja de liquidámbar. Dichas preseas son inclusivas. Llevan grabada en sistema braille la leyenda ‘Rosario 2025’, permitiendo que las personas con discapacidad visual puedan identificar el evento al que pertenecen.

El calendario de deportes tuvo su inicio el fin de semana con pruebas ecuestres y para ecuestres en el Jockey, mientras hoy arrancaron las competencias del patinaje artístico en el Patinódromo Roberto Tagliabué. Desde el martes la actividad irá en crecimiento con 11 disciplinas en juego. El sábado mostrará el pico de actividades deportivas, ya que se desarrollarán 21 deportes en simultáneo, entre olímpicos y paralímpicos. Mientras que el domingo los juegos llegarán a su fin con 17 disciplinas disputándose ese día con entrega de medallas y con la ceremonia de clausura.

Para todo público

El Fan Fest ubicado en el bulevar Oroño será el escenario de apertura de los juegos y, también, de la participación ciudadana. Desde el martes hasta el 14 de septiembre, este corredor abierto al público que se extiende entre Dante Alighieri y 27 de Febrero, congregará actividades para todas las edades. La entrada será gratuita, desde las 8 hasta las 20.

El Fan Fest tendrá dos accesos principales: uno por Dante Alighieri y otro por 27 de Febrero, este último especialmente diseñado para facilitar el ingreso a través del programa de Visitas Guiadas dirigido a escuelas, colegios y clubes locales y de la región. El objetivo, según se presentó desde el municipio, es que sea un espacio tan dinámico como atractivo, donde las actividades deportivas y educativas se entrelazarán en un entorno vibrante.

Los visitantes podrán recorrer libremente el sector donde se encontrarán además con escenarios deportivos y diferentes zonas diseñadas para potenciar la interacción y el disfrute.

En el Fan Fest funcionará también el centro principal de premiación, un ámbito que cada día albergará ceremonias de entrega de medallas a los deportistas destacados de los Jadar y se alternarán espectáculos musicales y artísticos, aportando un ambiente festivo durante cada jornada.