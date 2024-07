Pep Guardiola y un contundente mensaje a Julián Álvarez: "Cuando piense nos informará"

Julián Álvarez busca la titularidad indiscutida, algo que hasta el momento Pep Guardiola no le puede garantizar.

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, recogió el guante luego de las declaraciones de Julián Álvarez , quien puso en duda su continuidad en el equipo de la Premier League, y fue tajante al asegurar que “veremos qué pasa”. El DT no anduvo con vueltas y si bien dijo que no está pensando en un reemplazo, sí aclaró que esperará una respuesta del campeón del mundo.

El goleador había asegurado que “cuando terminen los Juegos Olímpicos me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío”, sostuvo en una entrevista que le brindó a TyC Sports. .