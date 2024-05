Peñarol lanzó un duro comunicado tras recibir la orden de entregar entradas a Central

Tras la indicación de la confederación de ceder entradas para los hinchas canallas, la entidad carbonera se expresó a través de las redes sociales. "Peñarol no fue escuchado por la Conmebol", sostuvo

Peñarol finalmente jugará con público visitante ante Central, pero no por decisión propia sino por indicaciones de la Conmebol. Si bien los uruguayos acataron la determinación, el enojo quedó instalado y tras confirmar que cederá entradas para los hinchas canallas emitió un duro comunicado. Y uno de los principales destinatarios fue directamente la confederación, a la que criticó diciendo que " Peñarol no fue escuchado por la Conmebol" sobre que se trata de un partido de "alto riesgo".

Luego agregó: “El Ministerio del Interior, autoridad máxima en materia de seguridad pública, tras un cuidadoso análisis de lo ocurrido en el partido de la ciudad de Rosario y las acciones de violencia contra los hinchas y el plantel, clasificó el partido como de alto riesgo. En el mismo sentido, la Asociación Uruguaya de Fútbol recomendó directamente que no se habilitara la venta de localidades para la parcialidad de Rosario Central. Así es que, sobre esa base, Peñarol formuló las consultas pertinentes a Conmebol, que le exigió al club que vendiera las entradas desoyendo las advertencias realizadas y los argumentos esgrimidos”.

Más adelante, afirmó: “Peñarol no fue escuchado por Conmebol, y a nuestro entender Conmebol no valoró la gravedad y previsibilidad de lo ocurrido en la ciudad de Rosario, cuando no hubiese sido la primera vez que se disputaba un partido sin público visitante, pudiendo evitar directamente que existan nuevos hechos que lamentar, esta vez en Uruguay”.

“El Campeón del Siglo es nuestra casa y jamás renunciaremos a nuestro derecho de localía y a jugar en nuestro estadio. Por eso, teniendo presentes las consideraciones sobre la seguridad, nunca estuvo en el ánimo de Peñarol renunciar a la localía y jugar el partido en otro estadio”, continuó.

Más adelante, la entidad destacó: "Peñarol obró como correspondía y tiene la tranquilidad de haber agotado todas las alternativas posibles para salvaguardar la integridad de las personas que concurran al Campeón del Siglo y de todos aquellos que estén en lugares públicos donde convivan hinchas de ambas instituciones’.

Y se aseguró: “El club y su comisión de seguridad están trabajando en conjunto con las autoridades del Ministerio del Interior a los efectos de que todos quienes vayan al estadio, los peñarolenses e hinchas y dirigentes de Rosario Central, puedan disfrutar del espectáculo, como ha ocurrido siempre en partidos por copas internacionales en el Campeón del Siglo”.

Por último, los directivos carboneros pidieron: “Pedimos especialmente al público de Peñarol que colabore con el normal transcurso del encuentro y que cuide nuestra casa, el Campeón del Siglo. Es importante evitar cualquier tipo de exceso e incidentes antes, durante y después del juego, porque el único perjudicado será Peñarol. Cuidar entre todos nuestra casa, es cuidar a nuestro querido Peñarol”.