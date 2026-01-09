Paula Pareto salió al cruce de las críticas a su cuerpo en redes: "Las palabras solo son palabras"

La campeona olímpica compartió mensajes de apoyo y ataques que recibe en Instagram. A días de cumplir 40, reivindicó el entrenamiento y la vida saludable

Durante años, Paula Pareto se ganó el respeto y el cariño de millones de argentinos arriba del tatami, con una carrera marcada por la constancia, la disciplina y una medalla dorada inolvidable en Juegos Olímpicos de Río 2016 . Retirada del alto rendimiento desde 2021, la historia de “La Peque” no se detuvo: hoy, lejos de la competencia, volvió a exponerse, esta vez en redes sociales, donde decidió responder a quienes cuestionan su cuerpo y su forma de entrenar.

A través de su cuenta de Instagram @paupareto , la exjudoca se consolidó como una referente del entrenamiento y la vida saludable , con rutinas, consejos y recetas pensadas para promover hábitos positivos. Sin embargo, esa visibilidad también la convirtió en blanco de comentarios agresivos, muchos de ellos centrados en su físico, al que algunos usuarios califican de “demasiado varonil” o incluso ridiculizan con apodos.

A días de cumplir 40 años , el 16 de enero , Pareto luce un estado físico que es producto de décadas de entrenamiento y de una relación constante con el deporte. Paradójicamente, ese logro es el eje de varias críticas que recibe, algunas de las cuales también apuntan a su orientación sexual y a su vida privada.

El posteo en redes sociales

Con su tono habitual, sereno y reflexivo, la campeona olímpica decidió no callar ni confrontar con violencia, sino mostrar. En una publicación reciente compartió una serie de mensajes que recibe a diario, tanto de apoyo como de ataque. Entre los negativos, se leen frases como “¿Está ejercitándose para tener cuerpo de hombre?”, contrastadas con cientos de comentarios de admiración y agradecimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pau Pareto (@paupareto)

“Las que alegran al alma y las que duelen. TODAS EN UN MISMO POST”, escribió Pareto, al tiempo que agradeció especialmente a quienes la acompañan desde el respeto. “Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones”, sostuvo.

Lejos de victimizarse, la exjudoca optó por correrse del eje del agravio y llevar la discusión a un plano más profundo. “Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal. Por eso acepto lo que leo. Por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo”, reflexionó.

El cierre de su mensaje fue una síntesis de su recorrido deportivo y personal: “Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa”.

Además de su rol como influencer del fitness, Pareto ocupa actualmente un lugar institucional clave: es presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, dentro del Comité Olímpico Argentino (COA). Desde allí, sigue vinculada al deporte, ahora desde la representación y la gestión.