Pasión canalla en tierras paraguayas

Un buen marco de hinchas canallas arribó ayer a Asunción para presenciar el partido. Los simpatizantes llegaron en su gran mayoría en micros y autos particulares, aunque algunos se dieron el gusto de subirse a un avión. Se ubicaron en la cabecera norte y desde allí bancaron al equipo, que ayer lució la casaca alternativa amarilla.

A pesar de los gastos que significaron el viaje, el valor de la entrada y afrontar las comidas, igualmente el hincha dio el presente. Además, no hay que omitir que la distancia de poco más de mil kilómetros también significó para los simpatizantes tomarse al menos un par de días en el medio de la semana laboral.

Pero los fanáticos saltaron todas las trabas mencionadas y desataron el carnaval en la cabecera norte del estadio, donde no faltaron los trapos.

En tanto, un grupo de canallas no superaron un control de alcoholemia y no fueron detenidos, pero no pudieron ingresar a la cancha.