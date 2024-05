Papu Gómez reapareció y habló del doping: "Estamos viendo si se puede rebajar la pena"

El nombre de Alejandro Gómez fue uno de los más mencionados en el último tiempo, aunque no por ser campeón del mundo sino por haber quedado al margen de la selección nacional. ¿El motivo? Decenas de rumores sobrevuelan sobre su figura hasta el momento no fueron aclaradas y es por eso que perdió su lugar de privilegio dentro del plantel. Y en el medio de todo esto recibió una dura sanción por doping que lo alejó de las canchas. "Estamos viendo si se puede hacer algo para que se rebaje” , expresó.

“Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía. Me agarra en una etapa más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más que hecho”, comenzó diciendo el Papu en una charla con el Diario As. Y además, agregó: "Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No puedo quejarme: tengo salud, amigos, familia".