Leandro Paredes se animó a hablar de los rumores del Papu Gómez y la selección

El volante de Argentina y de PSG negó que haya un conflicto con el jugador, al que algunos adjudican brujerías y otros haber quebrado códigos. "Sólo son rumores. No pasa nada", sostuvo

Leandro Paredes fue el primer jugador de la selección nacional en salir al cruce de las versiones respecto del malestar de los integrantes de la selección argentina con Alejandro "Papu" Gómez. "Son rumores que se dijeron en internet y no sé por qué, pero no, no pasa nada", sostuvo. Con estas palabras el volante de PSG estableció un manto de piedad sobre los insistentes rumores que indican que algo se quebró en el grupo en el vínculo con el Papu. Una versión en redes vincula al jugador con supuestos "trabajos" de magia negra para llegar al mundial, otra plantea que quebró códigos al contar secretos del grupo.