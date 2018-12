Pablo Pérez, la otra obsesión

Juntos en acción. Pablo Pérez con Maxi Rodríguez en un encuentro jugado en 2013.

El regreso de Maxi Rodríguez, quizás, abrirá las puertas para que otros ex leprosos puedan volver al Parque. Y el nombre en cuestión que hoy aparece en el horizonte es Pablo Pérez. Sí, el volante de Boca tiene ganas de ponerse la rojinegra, al menos así le confiaron a Ovación algunas voces cercanas al jugador: "Pablo no descarta esa posibilidad". Por supuesto que para que eso ocurra deberá bajar su salario. Y esto puede llegar a ser un obstáculo importante.

Pérez es uno de los referentes de Boca y, además, capitán. Se ganó el corazón de los hinchas en un club con muchas presiones de todo tipo. Y es por eso que hace un tiempo que viene analizando la chance de cambiar de aire. Y si bien Ñuls no es el paraíso por la situación económica y, sobre todo, futbolística, siente a la entidad como su casa. Tiene en claro que sería recibido con los brazos abiertos y con mucho respaldo de la gente. Más en un momento de necesidad de puntos para el promedio.

No hace mucho la Fiera había deslizado entre amigos la idea de que algunos ex leprosos que compartieron cancha y logros deportivos volvieran a juntarse en el Parque. Como ocurrió tiempo atrás, y ahora la idea sería repetirla. Uno de los que pretendería sumarse al plantel es Pérez, quien "dio algunas señales para cumplir esa meta". Por supuesto que nada es seguro por lo económico, aunque tampoco imposible de concretar.

Bidoglio les pidió a los dirigentes refuerzos de jerarquía. Uno de ellos ya está confirmado y es el arribo de Maxi. También solicitó un volante por derecha y en la nómina aparece Pablo Pérez, que de concretarse le solucionaría diversos inconvenientes al DT en la zona media de la cancha. No sólo por lo que puede aportar adentro sino que le sumaría aún más jerarquía al plantel, enriquecería al grupo y serviría de mucho para los jóvenes que vienen sumando minutos.

¿Fernando Belluschi? Otro nombre que interesa, aunque también es complicado.





