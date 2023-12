El club decidió no renovarle el contrato y se aleja el último referente del equipo del Tata Martino que sigue en actividad. Piensa continuar en actividad.

Su figura pasó casi desapercibida en el que, ahora se conoce, fue su último partido en Newell’s. Sentando en el banco de suplentes durante los 90’, fue un actor de reparto en el triunfo de Newell’s sobre Defensa y Justicia por 3 a 0 a fines de noviembre pasado. Un triunfo que solo sirvió para cumplir con el calendario anual rojinegro, y que significó el de la despedida de Gabriel Heinze como entrenador rojinegro. Hasta allí no existía certeza de que también sería el último suyo, en ese Coloso donde tantas veces fue ovacionado y con esa camiseta con la que fue campeón, con el Gringo justamente siendo uno de sus compañeros adentro de la cancha, y al que este año lo tuvo del otro lado de la línea de costado. Ahora se confirmó. Pablo Pérez no continuará en el equipo del Parque. El contrato vence el 31 de diciembre y el club no se lo renovará. Lo confirmó el presidente del club, Ignacio Astore: “No va a ser tenido en cuenta”. Esta determinación le pone punto final en la lepra al último de los referentes de aquel conjunto del Tata Martino que siguen en actividad.