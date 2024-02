Pablo Granados le insistió al Tata Martino por un lugar en el "equipo senior" de Inter Miami

Entre risas, Martino aseguró que no tenía conocimiento de la situación en Miami, pero que en caso de saber alguna información al respecto “le avisaría”. Ambos rieron y continuaron las bromas con las que Granados intentaba filtrar la noticia de que el Tata sería el nuevo director técnico del Inter.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Granados (@pablo_grana)

Con el recuerdo de aquella tarde, el comediante se cruzó al DT en las calles de Miami mientras subía a su auto, por lo que lo tomó por sorpresa y le dijo: “Tata soy yo, Pablo. ¿Te acordás que habíamos hablado? Ibas a fijarte si había un equipo senior de Inter”. Mientras el entrenador reía, continuaron las bromas. “Me dijiste que me ibas a mandar el video de la pretemporada tuya”, expresó el Tata mientras parecía dejar a Granados contra las cuerdas, a lo que el actor respondió: “Se me fue eso, no la tengo”.