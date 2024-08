Otro tremendo golpazo de Newell's que conmocionó aún más el ciclo del Gallego Méndez

Newell’s no tenía alternativas. Las acuciantes urgencias de su contexto le imponían obligaciones que no podía esquivar de ningún modo. Sus necesidades conformaban un incómodo espejo que reflejaba el mal paso que lo dejó en zona de crisis y de sentencias por fallas propias y por tensiones internas que fueron maniatando cada intento del equipo. El ciclo de Sebastián Méndez estaba en juego, y hacía falta una respuesta colectiva contundente para volver a creer y a encarrilar el rumbo. Y esa reacción no salió a escena.