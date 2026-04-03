Newell's no pega una: un gol de Módica y un blooper para el triunfo de Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza le dio vuelta un partido de locos a Vélez y tomó oxígeno en la lucha por la permanencia. Mal resultado para Newell's.

Un resultado que no acompañó para nada a Newell's en el inicio de la fecha 13ª del Apertura . Porque Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio vuelta un partido increíble frente a Vélez. Tras ir perdiendo 0-2 y en su estadio se repuso al final para ganar por 3 a 2, logrando la victoria en el final con un blooper de la defensa del Fortín.

En el marco de la decimotercera fecha de la Zona A del Torneo de la Liga Profesional, el Lobo mendocino le ganó 3-2 a Vélez en el estadio Víctor Legrotaglie.

Florián Monzón y Manuel Lanzini, ambos tras buenas jugadas colectivas, fueron los encargados de poner en ventaja al equipo de Guillermo Barros Schelotto, cuando apenas se jugaban 11 minutos del partido y todo parecía encaminarse a una goleada del Fortín.

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El gol de Módica para Gimnasia de Mendoza y el blooper de Mammana

Pero antes del cierre del primer tiempo descontó Ezequiel Muñoz. Y en complemento apareció el ex Central Agustín Módica, a los 81, con un notable cabezazo, y luego, a los 92', Emanuel Mammana, en contra de su propio arco, le dieron la victoria al Mensana en un partido que tuvo de todo.

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De esta manera, el Lobo mendocino consiguió romper la racha de siete partidos al hilo sin poder sumar de a tres. Además, abrochó el segundo triunfo en el Víctor Legrotaglie en lo que va de la temporada. Un resultado que lo reposicionó en todas las tablas. Venía de caer con Newell's 2 a 1 en el Coloso.

Mientras el jueves Sarmiento derrotó 2 a 1 a Barracas Central como visitante, en otro mal resultado para los rojinegros. La lepra visita el domingo, a las 20.30, a Central Córdoba de Santiago del Estero.