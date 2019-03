Otro rato de táctico y los nombres de siempre en el canalla

Otro rato de trabajos tácticos pusieron más en evidencia la idea de Diego Cocca para el partido del domingo ante Argentinos. El cuerpo técnico aguarda aún por la recuperación de Fernando Zampedri, pero a esta altura de la semana es prácticamente un hecho de que el entrerriano sólo podría aspirar a ocupar un lugar en el banco de relevos. La práctica de ayer en el predio de Arroyo Seco mostró la insistencia de parte del entrenador sobre los once jugadores que venía utilizando desde hace ya algunos días. Esto es, con Maximiliano Lovera y Germán Herrera en la ofensiva, aunque la idea del DT sería que el formoseño se mueva más en zona de tres cuartos. De ser así el esquema sería un 4-1-4-1.

Por tercer día consecutivo Cocca realizó un trabajo futbolístico y a esta altura ya parecería no haber dudas sobre el equipo, salvo un imponderable. Además de la situación de Zampedri por la lesión en el tobillo, Molina seguirá entre los once por la baja obligada de Bettini, mientras que en el mediocampo se producirá no sólo la vuelta de Néstor Ortigoza (con el Loncho Ferrari tenía poco lugar), además del corrimiento del Colo Gil a la banda derecha. A Cocca le quedan los entrenamientos de hoy y mañana, pero todo parece indicar que ya tiene los once para su debut como DT canalla.