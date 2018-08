Luís Leal logró el descuento pero Newell's ya no tuvo tiempo de ir por más..

"Fue un golazo del Morro", reconoció Luis Leal al referirse a la apertura del marcador por un zapatazo de Santiago García. Pero el delantero santotomense no le esquivó a los defectos propios: "Perdemos el partido por errores nuestros", admitió, además de resaltar que preocupa la racha negativa de Newell's como visitante: "Tenemos un fantasma encima nuestro".

Tras la caída por 2 a 1 ante Godoy Cruz en Mendoza, el atacante rojinegro señaló que las ganas y la actitud no fueron suficiente para dar vuelta la historia. "Intentamos pelear el partido hasta el último minuto pero una vez más perdemos el partido por errores nuestros", aseveró. "Hablamos mucho sobre eso pero continúa ocurriendo algo que no tiene que ocurrir. Peleamos, intentamos pero no fue posible".

Leal afirmó que "en el primer tiempo había mucho espacio para jugar. Pero no pudimos aprovechar ese momento y Godoy Cruz lo aprovechó y pudo manejar el contragolpe".





"Tuvimos una buena entrada en el partido pero no pudimos convertir, vamos a seguir trabajando y peleando para mejorarlo en el futuro", sentenció.

En cuanto a las dificultades del equipo leproso de conseguir buenos resultados fuera de casa, dijo que la situación es preocupante y se refirió a un problema mental del plantel. "Es verdad, preocupa, y creo que es un problema mental del equipo, en cada partido afuera tenemos un fantasma encima nuestro", indicó.

"Eso de hacer un gran partido en casa y un mal partido afuera tiene que cambiar, no puede volver a ocurrir", concluyó.