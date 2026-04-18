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Los campeones de Central Córdoba del 91 tuvieron su merecido homenaje en el Gabino Sosa

Hace 35 años Central Córdoba lograba un histórico ascenso al entonces Nacional B y en el Gabino Sosa fueron reconocidos por el público charrúa

18 de abril 2026 · 20:03hs
Los jugadores de aquel inolvidable campeón de Central Córdoba

Sebastián Suárez Meccia

Los jugadores de aquel inolvidable campeón de Central Córdoba, en el césped del Gabino Sosa. Lograron el último título y ascendieron al Nacional B.
Los campeones de Central Córdoba del 91 tuvieron su merecido homenaje en el Gabino Sosa

El resultado después no acompañó, pero los jugadores de Central Córdoba campeones de 1991 recibieron un merecido tributo de los hinchas, antes del inicio del partido en el Gabino Sosa. Fue el título de Primera B de la temporada 90/91, que lo catapultó por primera vez al entonces Nacional B.

Carlos Ramacciotti, el conductor de aquel inolvidable equipo, fue uno de los tantos presentes en el Gabino para la celebración del último título logrado por Central Córdoba, el que hilvanaba con el de la temporada 87/88 para logra dos ascensos en tres años, pasando de la C al Nacional B.

Los jugadores de aquella gesta concretada hace 35 años, el 13 de abril de 1991 en la vieja cancha de Chacarita, luego de la goleada por 4 a 1 salieron al césped ante el aplauso de la concurrencia, mientras eran citados uno a uno por la voz del estadio.

Bromearon entre ellos, se notó la felicidad del reencuentro y se quedaron más tiempo en el césped, después de que se supiera que el partido demoraría su inicio porque faltaba la ambulancia.

Pensar que aquella campaña en que se coronó campeón luego de 30 fechas en la Primera B, no fue nada buena de local, al punto que no ganó en el Gabino Sosa en toda la primera rueda. Pero de visitante guapeaba y lo demostró en la cancha hostil de Chacarita.

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El plantel campeón de Ramacciotti en el Gabino Sosa

Estos fueron los jugadores del plantel charrúa, ordenados por el número de presencias: Andrés Radice y Daniel Bernardi 30 encuentros; Vili Ubalner Trebino 28; Miguel "Pato" Ibáñez 27; Daniel Canelo 26; Flavio Giacomino 26; Daniel "Pato" Núñez 24; Rubén Morelli 22; Edgardo Malvestiti 21; Juan Solari 21; Sergio Giovagnoli 20; José "el Colorado" Orellano 19; Omar Montero 18; Marcelo Funes 17; Daniel Laffitte 14; Marcelo Migliasso 13; Marcelo D'Angelo 10; Adrián Waniewski 10; Adrián Marcucci 4; Raúl Ovelar 4; Mauricio Yuale 2 y Manuel Rivero 1.

El goleador charrúa, y del torneo, no podía ser otro que el Pato Núñez con 19 goles. Y lo siguieron: Flavio Giacomino con 7; Rubén Morelli 5; José Orellano 3; Miguel Ibáñez, Marcelo Migliasso y Vili Trebino 2; Daniel Canelo, Marcelo Funes, Sergio Giovagnoli, Daniel Laffitte, Omar Montero y Andrés Radice 1.

El presidente fue el recordado Ricardo Méndez, mientras que el cuerpo técnico de Carlos Ramacciotti lo conformaban además Daniel Jozami (PF), Carlos Lancellotti (médico); Roberto Ferletig y Antonio Zárate (kinesiológos); Francisco Calvo y Antonio Martín (utileros).

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