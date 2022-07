Oscar Ruggeri y Navarro Montoya mantuvieron un fuerte cruce televisivo

El ex defensor del seleccionado argentino y el ex arquero de Boca protagonizaron un tenso momento en la señal Espn sobre cuestiones futbolísticas

Oscar Ruggeri y Carlos Navarro Montoya sostuvieron este viernes un picante cruce de opiniones en un programa de televisión, en el cual el ex defensor del seleccionado argentino trabaja como panelista. Todo arrancó cuando la charla en cámara derivó en las consecuencias que traen las derrotas en los equipos de fútbol, y ahí radicó el contrapunto, ya que el Cabezón disparó sin anestesia: "A mí no me interesan lo que digan, hay que ganar". A lo que el Mono replicó: "Hay cuestiones que discutirlas es atrasar".