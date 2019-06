Ortigoza: "Uno se enoja cuando lo boludean"

Néstor Ortigoza volvió a dejar claro que si “la prensa dice que habrá una charla (con Cocca). Algo habrá”, tiró entre risas y como dejando sentado que no está al tanto del supuesto cónclave que pidió el DT. Luego dijo: “Dame un Gorosito, un Gallardo, un Patón Bauza o un Tata Martino porque van al frente y te dicen las cosas de frente como son, te guste o no. No te enterás las cosas por atrás o por la prensa”, afirmó el 10 canalla en clara referencia a cómo se manejan estos reconocidos entrenadores. ¿O habrá sido una indirecta para el entrenador auriazul? “Pizzi me sacó, pero cómo voy a ser desleal con él. Luego me puso en un partido decisivo contra Vélez y no se armó ningún quilombo. Sabés cuando se arma el quilombo, cuando un técnico te salamea”, dijo el volante. Luego dejó claro que “no estamos en un buen momento. Ganamos la Copa Argentina, pero no se mejoró. Hay mucho por mejorar pero las ganas de sacar esto adelante están. Tiraré para adelante desde el lugar que me toque. Lo que pasa es que uno se enoja cuando lo boludean. Pero al puesto debo ganármelo. No me molestaría ser suplente”, concluyó sin rodeos el experimentado mediocampista.