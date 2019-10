Ortigoza, afuera

Otra vez ni concentrado. Ortigoza no integrará la delegación canalla que viajó a Lanús para jugar el partido de hoy a las 13.15.

El buen funcionamiento que encontró el equipo en el último partido es lo más importante para Diego Cocca, a quien sin dudas también le hace falta algo de recambio en el banco de suplentes. Allí casualmente no tendrá nuevamente a Néstor Ortigoza, quien según lo informado por el club a través de un parte médico se quedó afuera de la lista de concentrados por una sobrecarga en el isquiotibial derecho. En su lugar ingresó Jonás Aguirre. Igual son 19 los futbolistas que viajaron, por lo que uno deberá quedarse afuera del banco.

Ortigoza había entrenado con normalidad durante toda la semana. Al menos nunca hubo un parte médico indicando lo contrario. Pero ayer, minutos antes de que se diera a conocer la lista de concentrados el club informó que el Gordo “presenta una fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho”.

De todas formas el ex San Lorenzo no fue hasta aquí para Cocca una rueda de auxilio en la que el DT pudiera apoyarse. De hecho los pocos minutos que tiene en cancha fueron en el partido ante Patronato. En los otros seis encuentros en los que estuvo disponible nunca ingresó. El de hoy será el segundo encuentro en que no podrá ser tenido en cuenta. Es que hace un par de semanas tampoco viajó a Santa Fe, en aquella ocasión debido a una “tendinopatía leve en el Aquiles derecho”.

En medio de este panorama el entrenador canalla se vio en la obligación de sumar un nombre más y el elegido fue Jonás Aguirre, que tampoco tuvo demasiada participación en el equipo en esta Superliga (la única vez que ingresó fue en el empate contra Colón y también estuvo como suplente en la primera fecha, ante Atlético Tucumán). Entre él y el zaguero central Facundo Almada estarían los candidatos a quedarse afuera. Es que los otros citados sin dudas tendrán un lugar entre los 18. Son los casos del arquero Josué Ayala, los mediocampistas Nicolás Colazo, Rodrigo Villagra, Diego Zabala y Agustín Allione y el delantero Alan Marinelli.