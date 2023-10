O'Connor: "Soy hincha de Central de chiquito y ganar un clásico es algo único"

Tomás O’Connor habla con la misma claridad con la que juega, sin que quede en evidencia esa juventud ( tiene 19 años ) que carga sobre sus hombros. “Soy hincha de Central de chiquito y ganar un clásico es algo único” , tiró el volante ofensivo días después de lo que fue la gran victoria canalla ante Newell’s, en una conferencia de prensa a la que tuve que hacerle frente pese a su bajo perfil. Es que, aclaró, “lo hice por Miguel” , que fue quien le dijo que era él a quien le tocaba hablar. El propio O’Connor le dejó en claro que no es algo que le guste hacer ( “Nunca hice una nota”, dijo ), pero que no puso reparos porque fue justamente el entrenador quien se lo pidió.

“Todavía disfruto lo del clásico y creo que lo voy a seguir disfrutando un tiempo más , pero el campeonato sigue. Russo confía en mí, lo siento así y trato de aprovecharla. Los jugadores más grandes me apoyan mucho, me respaldan y de mi parte lo que busco es mejorar día a día para lograr grandes cosas con el equipo”, esgrimió O’Connor, quien hizo su debut en primera este año, de la mano de Russo. “Yo pensé que iba a estar un poco más nervioso, cuando entré a la cancha era una locura , pero el tema era ir agarrando confianza de a poco”, confesó.

Su juventud fue precisamente uno de los temas sobre los que se lo consultó, en esto de saber cómo lleva desde lo emocional este momento que le toca vivir. “En lo personal estoy muy tranquilo, sin pensar en el futuro , sino yendo partido a partido. Siempre busco un poquito más porque sé que se puede y es algo que siempre me dice Miguel. Trato de mejorar día a día, afinando el roce de primera división, que es lo que me falta para estar cada día mejor”.

Y agregó: “Trato de disfrutar, pero no es fácil porque es todo muy rápido y no podés parar un segundo, pero cuando puedo trato de disfrutar”.

En esa juventud, y más siendo hincha fanático de Central, también está el desafío de saber dejar de lado lo ocurrido en el clásico y mirar lo que se viene. “Yo siempre fui muy tranquilo, pero el cuerpo técnico tiene mucho que ver porque Miguel es una persona que nos tranquiliza mucho. Al toque del clásico ya dimos vuelta la página y nos pusimos a pensar en Huracán, intentamos no quedarnos con los del clásico, sino seguir adelante. Si queremos lograr grandes cosas hay que darle para adelante”.

OConnorrrrr.jpg El juvenil juega como si tuviese un largo recorrido ya en primera y habla también con mucha madurez.

“Miguel me utiliza en el mediocampo y yo me siento cómodo en cualquier posición porque creo que estoy preparado para jugar en el lugar que el técnico me lo pida. Como digo siempre, “yo quiero jugar”, no importa dónde”, resaltó O’Connor sobre su estilo de juego y la función que le asigna el entrenador.

E incluso agregó que “en inferiores hablábamos siempre de que la figura del enganche se perdió y ya desde chico tuve que cumplir una doble función. A veces cuesta, pero trato de concentrarme, de escuchar a mis compañeros. Además, Miguel me muestra muchos videos y entre todos lo vamos puliendo”.

“Nacho (Malcorra), el Pela (Quintana), Facu (Mallo), Fatu (Broun) son referentes, te transmiten tranquilidad y te hacen saber que si la perdés no pasa nada. En lo primeros partidos Malcorra me decía “dámela, jugá seguro” y son cosas que ayudan. A todos les estoy muy agradecido”, abundó.