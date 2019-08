Ñuls apuesta por octubre o noviembre

La idea de la dirigencia de Newell's es que el partido postergado ante Independiente que debió haberse jugado el lunes último se lleve a cabo "en las fechas Fifa de octubre (11 al 15) o noviembre (15 al 19). No antes del clásico frente a Central", según le confiaron a este diario algunas voces rojinegras. Y todo indicaría que habría un visto bueno ya que los de Avellaneda están en una competencia internacional y les vendría bien que se lleve a cabo más adelante. Por otro lado, desde el club del Parque aclararon que "Lucas Albertengo llegó sin cargo procedente de Independiente y Rodrigo Salinas lo hizo con cargo desde Vélez". La aclaración del tema del ex Atlético Rafaela surge porque desde Avellaneda trascendió que Ñuls debía abonar U$S 200 mil.