Nuevo mural para Angelito Di María

Angel Di María tiene nueva imagen. El muralista Gabriel Griffa hizo la impecable obra del atacante sobre el frente del club que lo vio nacer futbolísticamente: El Torito.

"Es muy lindo que nos haya agradecido. La idea se nos ocurrió con un amigo que tenemos en común, lo hablamos con Germán el presidente del club, y lo pude hacer en unos cinco días, la verdad es que nunca pensé que tendría esta repercusión", dijo Gabriel Griffa.

Feliz con el reconocimiento, Di María se expresó en sus redes sociales. "Muchas gracias Gabriel Griffa por este maravilloso trabajo, es muy lindo verme reflejado en el club donde mis sueños empezaron".

"Me gustaría transmitirles a los que recién emprenden este camino, que siempre sigan sus sueños, no importa con cuantos obstáculos se encuentren en el transcurso, de eso se trata, de no rendirse, de superarlos, de aprender, de perseverar, de mamar todo lo lindo que te deja el ser jugador de fútbol y siempre seguir hacia adelante", publicó el delantero en Instagram.