River confirmó la salida de Franco Armani y se allana el camino de su regreso a Colombia

El Pulpo le puso punto final a un ciclo de casi una década frente a rumores de su vuelta a Nacional de Medellín

Tal como se preveía, River no ampliará la lista de campeones mundiales dentro de su plantel para completar la temporada 2026. El club anunció este viernes la partida de Franco Armani y así se abrió la puerta para el retorno a Nacional de Medellín , donde también se convirtió en ídolo.

El futbolista de 40 años pasó casi una década como dueño del arco en Núñez y fue protagonista de la conquista de la Copa Libertadores 2018, entre otros campeonatos. El Millonario confirmó que este lunes se llevará a cabo una conferencia de prensa para la despedida de los hinchas.

El adiós en Buenos Aires parece alineado con los planes de retiro del Pulpo. En Colombia se especula con su regreso a Atlético Nacional para cerrar su carrera profesional , algo que había prometido cuando se despidió del conjunto verdiblanco para volver a la Argentina.

River confirmó que la rescisión del contrato de Armani se resolvió mediante un acuerdo entre las partes . El vínculo finalizaba en diciembre, pero decidieron adelantar su salida en medio del receso, algo que tuvo eco en el mercado de pases de Colombia.

COMUNICADO OFICIAL



Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas.



Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y… pic.twitter.com/ZXuSsmZsqY — River Plate (@RiverPlate) July 10, 2026

Luego de la contratación de Nicolás Otamendi, el club porteño le dice adiós a otro campeón mundial en Qatar 2022. " Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia", manifestaron desde la institución.

>> Leer más: Ángel Di María publicó un cálido mensaje en apoyo al duro momento que atraviesa Campaz

El Millonario revindicó el rol del casildense como uno de los héroes de la campaña que concluyó con la obtención de la Copa Libertadores tras la final con Boca en Madrid. Los representantes de la entidad también destacaron que es el arquero con más campeonatos en la historia de la banda roja y concluyeron que "una leyenda viva".

"Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River", reza el comunicado publicado este viernes. Así, el club confirmó que "las puertas siempre permanecerán abiertas para él".