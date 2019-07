Lo que se preveía finalmente se cumplió. Las charlas de los últimos días que en Central habían catalogado como “positivas” con Diego Novaretti y su representante, ayer desembocaron en la contratación de la llegada del defensor como nuevo refuerzo canalla. Será la quinta cara nueva con la que dispondrá Diego Cocca a partir de la semana que viene. Está previsto que hoy llegue a Rosario y, de ser posible, que cumpla al menos con una parte de la revisión médica (si eso ocurre se unirá a Sebastián Ribas, quien llegó ayer a Rosario, ver aparte). De esta forma se cierra una negociación más que se había abierto por pedido especial de Cocca y, además, por la necesidad de sumar alguien más en la posición teniendo en cuenta las especulaciones sobre una posible salida de Matías Caruzzo. El defensor, quien llega con el pase en su poder, firmará un contrato con el canalla por dos años.

Los avances en esta negociación fueron continuos, a tal punto que desde el pasado fin de semana la sensación en Central era que Novaretti iba a llegar como refuerzo. El miércoles todas las voces que fueron consultadas hablaron de un “alto porcentaje” de posibilidades de que se concrete.

Ayer temprano la cosa aún no estaba cerrada, pero teniendo en cuenta la asamblea de la tarde, que iba a demandarles tiempo a todos los dirigentes, la intención fue avanzar un poco más. Y finalmente durante el día el acuerdo fue total.

Novaretti llega en actividad, aunque con un tiempo prudencial si fútbol. Quedó en libertad de acción en el club en el que estaba: Querétaro. Allí en el fútbol mexicano llevó a cabo gran parte de su carrera futbolística. En suelo azteca también jugó en Toluca (2009/13) y León (2015/17). En el medio tuvo un paso por Lazio de Italia, entre 2013 y 2015.

Ayer Cocca habló de quien será el nuevo refuerzo y no ocultó su preocupación por el tiempo que hace que no juega. “Novaretti no está entrenando, hace mucho tiempo que no hace fútbol y eso es una preocupación, pero confiamos en la jerarquía que tiene el jugador, de una trayectoria importante no sólo en México sino también en Italia y en las ganas que tiene. Estamos esperando que venga, que se adapte y que empiece a trabajar con el plantel para que entienda la idea, aunque eso es un proceso”, expresó el DT. El último partido oficial del defensor fue el 14 de mayo, por la 17ª fecha de la Liga MX, frente a Necaxa.

“El técnico de Querétaro prescindió de Novaretti porque tenía la intención de renovar el plantel”, le confió a Ovación una fuente mexicana, muy cercana de la vida de Querétaro.

El torneo pasado Novaretti “jugó prácticamente todos los partidos de titular”, con presencias “muy convincentes en la primera etapa de la competencia y con un poco menos de regularidad sobre el final”. Desde suelo azteca apuntaron también que en ese fútbol tiene “buen cartel” por sus buenos pasos tanto en Toluca como en León. Hablan de un jugador con “capacidad de liderazgo”.

El plan del futbolista era volver al fútbol argentino. Es por eso que llegó a un acuerdo con los dirigentes de Querétaro para que no lo incluyeran en el draft. Es que como su contrato se vencía pidió no formar parte del mercado mexicano para negociar su retorno al fútbol que lo vio nacer.

Justamente sus inicios fueron en Belgrano, donde desde muy joven logró hacer un lugar en el primer equipo. Formó parte del equipo que logró el ascenso en 2006. Un tiempo después entró en conflicto con el club y decidió marcharse. Por ese motivo jamás pudo recomponer la relación con los hinchas cordobeses.

La llegada de Novaretti le dará a Cocca la posibilidad de contar con otro nombre de experiencia en la zaga central, además de un jugador con buen juego aéreo sobre todo (mide 1,94 metro).

Con el arribo de Ribas una de las prioridades se había puesto claramente en un zaguero central más. Es que Emanuel Brítez posiblemente sea utilizado más como marcador de punta que por el centro. Incluso el día que Brítez llegó a Rosario, desde Central confiaron que la búsqueda de otro central se mantenía en pie. Y ese nombre, que en su momento fue ofrecido, era el de Novaretti, quien desde hoy comenzará a transitar la ciudad como nuevo jugador canalla.