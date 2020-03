Hay situaciones en las que un par de palabras lo dicen todo, más cuando provienen de un referente de grupo como en este caso lo es Marco Ruben. “Nos faltó valentía para seguir jugando más arriba”. La frase del delantero canalla no amerita mayores comentarios, sobre todo porque cuenta con un altísimo grado de raciocinio. El día después de una derrota no le impidió al delantero profundizar en las verdaderas causas del traspié. Y lejos de escudarse en frases hechas o excusas inconducentes, lo que hizo fue enfocarse directamente en el problema que, a su criterio, el equipo sufrió en La Paternal. Tan crítico sonó su discurso que no le tembló la voz cuando habló de que “le regalamos el partido”.

“Arrancamos bien, jugando tranquilos con la pelota porque teníamos muchos espacios para lastimar, pero de golpe nos retrasamos y le dejamos el balón al rival. Por eso con poco nos metieron en un arco. Nos faltó la valentía de seguir jugando un poco más arriba”, expresó Ruben después de una derrota que sin dudas generó dolor por varios de esos argumentos a los que Marco hizo mención.

“Creo que nos faltó adelantarnos un poco en la cancha y manejar la pelota. Nos faltó creer que podíamos hacer un mejor partido e inquietar al rival de esa manera porque cuando lo hicimos le creamos problemas. Tuvimos un momento bueno, pero después le regalamos el partido a Argentinos”, agregó el atacante canalla, autor del único tanto del equipo de Cocca en el Diego Armando Maradona.

Todo eso que vio Ruben dentro del campo, desde afuera quedó también explícito. Porque fue muy fácil advertir el evidente retroceso del equipo después de su gol. Es que el equipo canalla, que venía jugando de una determinada manera pasó a jugar de otra, mucho más especulativa, defendiendo más cerca de su propio arco y, por obvias razones, ya sin tantas ambiciones. Y eso es a lo que Ruben le apunta como el principal error. Había un partido que se presentaba de una forma y que de golpe y porrazo varió. Pero con una salvedad: Argentinos Juniors supo manejar las riendas cuando se puso en ventaja, algo en lo que el equipo canalla fracasó.

“Ellos eso lo trabajaron muy bien. Nosotros nunca le encontramos la vuelta y cuando perdimos la confianza no supimos torcer el resultado. Lamentablemente perdemos un partido que se nos presentó bien desde el comienzo y que parecía que estaba fácil”, analizó.

Un anclaje lógico de su discurso tiene que ver con que esta vez Central había logrado ponerse en ventaja después de las malas experiencias vividas afuera de Arroyito, que terminaron, salvo la de Banfield, en derrotas. “Hicimos lo que nos faltó en otros partidos de visitante. La explicación es que no hicimos un buen partido y le regalamos el juego a ellos”. Y agregó: “Pintaba todo bien, pero lo más importante, la victoria, se nos escapó. Nos da mucha bronca porque parecía que el partido pintaba de la mejor manera. Es nuestra materia pendiente aprender a jugar los partidos de visitante, salir y sostener la forma en la que lo hacemos en el Gigante”. Entre tantas malas encontró algunos puntos “positivos” en los cuales apoyarse de cara a futuro, pero reconozca que los mismos esta vez no hayan alcanzado. “Me quedo con la forma en la que salimos a jugar los primeros minutos y después que lo fuimos a buscar, aunque una manera desprolija, pero en un momento todo se hizo cuesta arriba”, destacó.